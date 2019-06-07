«Сегмент малого и среднего бизнеса в закупках показывает более высокий уровень конкуренции» Анатолий Чабунин, директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО РЖД, о сотрудничестве с малым и средним бизнесом

Закупки у госкорпораций являются одной из наиболее востребованных форм поддержки у предпринимательского сообщества. Анатолий Чабунин, заместитель гендиректора ОАО РЖД, рассказал “Ъ” о том, как компании оценивают выгоды от работы с малым и средним бизнесом и как планируют развивать это сотрудничество в дальнейшем.

— Расскажите о политике ОАО РЖД в отношении закупок у МСП. Каким образом вы ее выстраиваете?

— ОАО РЖД активно привлекает субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП) к закупкам для развития полноценной конкурентной среды. Для этого мы утвердили программу партнерства с субъектами МСП, направленную на формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа субъектов МСП, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по прямым договорам и субподрядным договорам первого уровня, вовлечение в нашу деятельность инновационных субъектов МСП, а также обеспечение содействия в развитии субъектов МСП, являющихся участниками программы партнерства. Мы постоянно работаем с Корпорацией МСП и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» в рамках соответствующих соглашений о сотрудничестве. Кроме того, мы активно участвуем в семинарах, проводимых АО «Корпорация МСП». На официальном сайте ОАО РЖД сейчас работает раздел «Информация для МСП», где размещена вся необходимая информация, в том числе информация о мерах поддержки субъектов МСП, программе партнерства с субъектами МСП, работе единого окна для подачи субъектами МСП предложений инновационных товаров, работ, услуг.

— Как меняются статистические показатели участия МСП в ваших закупках?

— По итогам 2018 года количество проведенных закупок составило 8516, из них более половины (54,5%) — это закупки, проведенные исключительно среди субъектов МСП. Из общего количества заявок, представленных для участия в закупках, более 60% приходится на долю субъектов МСП. Отмечу, что сегмент малого и среднего бизнеса в закупках показывает более высокий уровень конкуренции (3,4), чем общая практика закупок (3). Полученная нами экономия по результатам проведенных закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП, составила 7,3% от начальных (максимальных) цен закупок среди субъектов МСП, выставленных на торги, и 45,9% от общего объема экономии, полученной по итогам закупок, проведенных ОАО РЖД. Объем закупок у субъектов МСП по итогам 2018 года составил 215,7 млрд руб., или 56,3% от совокупного стоимостного объема договоров, принимаемого для расчета доли закупок у МСП (при установленном нормативе 18%), в том числе объем закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП,— 83,1 млрд руб., или 21,7% (при установленном нормативе 15%).

— Как развивается делегирование МСП высокотехнологичных закупок? Какие меры вы для этого предпринимаете?

— В настоящий момент закупка нами инновационной и высокотехнологичной продукции у субъектов МСП осуществляется в объемах, определяемых в соответствии с пунктами 5(2) и 5(3) Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом в ОАО РЖД утвержден и размещен на официальном сайте, а также в Единой информационной системе Перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции и высокотехнологичной продукции, который содержит информацию о товарах, работах, услугах, закупка которых возможна с привлечением субъектов МСП. Кроме того, в целях приема перспективных инновационных предложений, которые могут быть применены в интересах ОАО РЖД, а также облегчения доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием на нашем официальном сайте создано Единое окно инновационных предложений.

— Какие преимущества закупок у МСП вы сейчас видите?

— Одним из основных преимуществ закупок у субъектов МСП является использование предусмотренного ч. 28 ст. 3.4 федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» юридически значимого электронного документооборота в ходе подписания договоров, предполагающего направление проектов договоров с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, а также их подписание электронной подписью. Рассматриваемый порядок позволяет нам ускорить подписание договоров, сократить затраты, возникающие в ходе бумажного документооборота, а также исключить человеческий фактор.

— Как вы планируете развивать сотрудничество с малым и средним бизнесом в сфере закупок в ближайшем будущем?

— В настоящий момент совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее чем 15% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. В целях укрепления национальной экономики, дальнейшего развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы. Одним из ключевых показателей, на достижение которого направлены мероприятия, предусмотренные рассматриваемым планом, является увеличение объема закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, с учетом которого, в свою очередь, синхронизируется план развития закупок ОАО РЖД у субъектов МСП.