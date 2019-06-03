Зеленский на этой неделе может внести в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни намерен внести в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук.

Он рассказал, что в проект закона также «включены вопросы гражданско-правовой ответственности». Инициативу уже согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

«Я надеюсь, что этот проект закона или сегодня, или завтра (3–4 июня.— “Ъ”) будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались»,— уточнил господин Стефанчук (цитата по «РИА Новости»).

Уголовную ответственность за незаконное обогащение (ст. 368-2 УК) на Украине ввели в 2015 году. В феврале 2019-го Конституционный суд Украины постановил, что эта статья является неконституционной. Она, по мнению суда, нарушает принципы презумпции невиновности и верховенства права.

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