«Обсуждали каждый сантиметр каблука»

Первые в отечественной истории рекомендации по дресс-коду для госслужащих разработаны и даже уже согласованы с федеральными ведомствами. А с прошлой недели активно обсуждаются и на уровне регионов. Готовится к изданию и наглядное пособие, которое в массы чиновников будет спущено осенью. Поговорить с исполнителями проекта и заглянуть в рекомендации удалось «Огоньку».

Беседовала Светлана Сухова

Встречают, как известно, по одежке. Однако образ отечественного чиновника не всегда соответствует тому, что мы вкладываем в понятия «надежный», «компетентный», «серьезный» и т.п. Российские госслужащие уже не раз давали поводы улыбнуться своим иностранным коллегам, появляясь в конференц-залах, например, в джинсах или мятых костюмах. Последние стали своего рода признаком отечественного госслужащего, и с этим верховная власть решила начать борьбу. Еще пару лет назад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла первая дискуссия на тему моды. В ходе нынешнего ПМЭФ дискуссию продолжили: вниманию собравшихся представили первые в отечественной истории рекомендации по дресс-коду для госслужащих. «Огонек» поинтересовался подробностями у одного из его разработчиков — директора Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гиланы Михайловой.

— Гилана Бембиновна, как вышло, что дресс-код для госслужащих появился только сейчас, тогда как кодекс этики и служебного поведения для них существует с 2010 года?

Гилана Михайлова, директора Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС

— Но в этом документе не было конкретики относительно дресс-кода! Только одно предложение о том, что у госслужащего должен быть корректный внешний вид. Речь об опрятности, аккуратности — чистая обувь, выглаженная одежда и т.п. А о том, что носить и в каких случаях, ни слова. Вот мы и решили заполнить лакуну, выпустить наглядное пособие, рекомендации специалистов, чтобы помочь чиновникам сориентироваться в дресс-кодах. Если, допустим, потребуется явиться в Business Traditional (BT), то человек должен точно понимать, как это выглядит — вплоть до модели обуви, какого цвета рубашки и галстуки в этом случае требуются, что можно надеть из аксессуаров... И что код «кэжуал» не предполагает джинсы.

— «Мы решили...» Кто это мы?

— Организовала процесс я как исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП), собрав группу из 8 активных и 12 «виртуальных» специалистов по протоколу, этикету, имиджу, стилю, портных. Аббревиатуру НАСП вы можете видеть на каждой странице рекомендаций. От задумки до реализации прошел без малого год, но это вместе с последующим оформлением, а споры мы вели чуть меньше — семь месяцев. Очень жаркие дебаты были, обсуждали каждый сантиметр каблука, подола, длину штанины.

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Вы даже представить себе не можете, как сложно десятку профессионалов в гуманитарных областях, какими являются этикет, стиль и имидж, найти общий знаменатель даже в самом небольшом сюжете: у каждого — свой взгляд на предмет. Даже в таком, казалось бы, простом виде этикета, как столовый, где набор приборов и посуды давным-давно согласован, найдется причина для дискуссий.

— И в чем же была разница в точках зрения, скажем, на дамские колготки?

— Их необходимость, в том числе и в летний период, разногласий не вызвала, но вот цвет и плотность... Чулки и колготки телесных тонов — тут разницы мнений быть не может, они рекомендованы во всем мире, но предложение одобрить ношение чулок черного цвета вызвало некоторые споры.

Так что наша группа совершила чуть ли не революцию, рекомендуя черные и серые цвета колготок! Правда, не во всех кодах. Еще года три-четыре назад такое было однозначным табу.





Теперь черные колготки или чулки соответствуют деловому дресс-коду при соблюдении двух условий: если они надеты под черные юбку, платье или брюки и если они не толще 20 ден. Но что там колготки!.. Слышали бы вы, что творилось на обсуждении макияжа и цвета лака для ногтей! Правда, в итоге, конечно, нашли золотую середину и должна порадовать многих дам — государственных служащих: красный лак — это современно и имеет право на существование в офисах и на рабочих местах. Раньше этот цвет не рекомендовалось носить в рабочие будни.

— И все же: на созыв группы и разработку рекомендаций вы получили заказ от госструктур? Если да, то от кого?

Похоже под запретом и алые черевички. Фото из ГД 2018 года Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Необходимость такого пособия давно витала в воздухе, и всякий раз на встречах с отечественными госслужащими разговор так или иначе сворачивал в это русло. А мы говорили с людьми, занимающими самые разные посты,— от рядовых клерков до руководства федеральных структур власти. Если руководство раздражал внешний вид дам летом, короткие рукава сорочек у мужчин, то сотрудники просто недоумевали, с кого брать пример, да и почему-то всем казалось, что, говоря о дресс-коде, нужно сразу же выделять на это бюджет. Но, с другой стороны, вы ведь все равно покупаете одежду, так почему бы не ориентироваться на рекомендации. Так намного проще. Проблема, что называется, была заметна на всех уровнях. И она прежде всего в безграмотности большинства госслужащих по части действующих в мире дресс-кодов. Этот факт объясняет, например, почему представители одного из 85 субъектов Федерации явились на международную конференцию в джинсах, а кое-кто еще и в сандалиях, а потом все они искренне недоумевали: в чем проблема? Выяснилось, что именно так они представляли себе Business Casual (ВС). Такие случаи не единичны. Большинство чиновников и слыхом не слыхивало, что такое black tie, а уж про white tie и говорить не приходится. А подчас незнание дресс-кода сопровождается еще и апломбом: мол, я сам себе господин, как хочу, так и одеваюсь, мне так удобно, пусть все видят, какой я нестандартный. Это хорошо, что в России white tie встречается крайне редко, нет королевских приемов, где он, как правило, обязателен.

— Почему хорошо?

— Потому что представителям сильного пола при этом дресс-коде полагается надевать фрак. А мало кто из россиян гармонично смотрится во фраке — нет привычки носить такой тип одежды. Умение носить фрак требует изрядной практики и сродни искусству. Этот тип одежды, как никакой другой, выглядит на непривыкшем к фраку человеке как нечто настолько чуждое, что даже комичное.

А вот black tie, требующий «всего лишь» смокинга, проходит в России на ура, да и встречается куда как чаще. Хотя и тут не обходится без казусов: black tie подразумевает галстук-бабочку, завязанную вручную, а не на шнурочке-резиночке, как предполагают многие. Россияне не любят заморачиваться с такими протокольными сложностями, предпочитая отказаться даже от галстука, а еще лучше ходить на работу в том, в чем удобно. Например, в джинсах или даже шортах, если жарко.

— А надо в чем?

— Государственным служащим — в Business Traditional (BT), если не предполагается встреч или в пятницу — в Business Casual (ВС). Этот стиль подразумевает не джинсы, а костюм — классический или непарный темно-синего или серого цветов, с возможным рисунком в полоску, клетку-рамочку или легкую «елочку». Брюки классического покроя, длина сзади — до середины пятки, спереди — одна складка. Сорочка — только хлопковая, однотонная светлых оттенков — голубого, бежевого, серого, розового, сиреневого или вообще белая. Допускается сорочка на пуговицах и обязательно манжеты на 1–2 пуговицах. Галстук шелковый, но не блестящий — однотонный, в полоску, с мелким геометрическим рисунком. Можно и без галстука. Обувь — «оксфорды» или «дерби» черного, темно-синего или темно-коричневого цветов. Однотонные носки до середины икры или гольфы в цвет обуви или брюк. Часы металлические классической формы на кожаном ремешке. Для женщин ВС, то есть одежда, которую носят госслужащие в будни, когда нет важных встреч, совещаний, заседаний, предполагает платье («футляр», с низом «трапеция», годе или плиссе) с жакетом (ниже талии и до середины бедра), брючный или юбочный костюм серого, бежевого, бордового, синего или зеленого цветов — однотонные или с рисунком («гусиная лапка», контурная клетка или полоска). Блузки только четырех цветов — голубого, светло-розового, бежевого или белого — однотонные или с мелким рисунком, с вырезом «лодочкой» или неглубоким V-образным. Каблук туфель с закрытым мыском — 2–6 см (лодочки, «оксфорды», лоферы). Про колготки уже говорили, украшения — некрупные, ювелирные, сумка только из гладкой кожи — однотонная или двухцветная размером не больше А4. Но далеко не все госслужащие у нас так одеваются.

В пособии все учтено и для «мальчиков», и для «девочек» — от вида ткани до моделей обуви Фото:НАСП В пособии все учтено и для «мальчиков», и для «девочек» — от вида ткани до моделей обуви Фото:НАСП

— Случается, что и поярче! Дамы во власти любят, например, яркие цвета костюмов, макияжа и множество украшений…

— Почему только дамы? Мужчины в этом не отстают: костюмы «с искрой», полупрозрачные сорочки, дикие сочетание цветов. И все потому, что признаком хорошего тона у нас считается явить миру свою неординарность. Вот и являют по полной программе…

— Правильно ли я поняла, что украшения для госслужащих не приветствуются?

— Почему же? Можно, но в меру. Украшения должны быть классического стиля, лаконичные по форме и размерам, из драгоценных металлов или ювелирная бижутерия. Никакого этнического стиля — «цыганских» колец, «шаманских» браслетов, кулонов и амулетов, сложных и объемных гарнитур, а также изделий из пластмассы, кожи, дерева, поделочных камней и стекла. Для дресс-кода black tie, white tie бижутерия, даже самая дорогая, запрещена — только ювелирные украшения.

— А почему бы не вернуться к историческим корням — к мундиру?

— В России от этой традиции и не отказывались в полной мере: есть целый ряд структур, где мундиры существуют и сегодня,— это правоохранительные органы, МИД, о военных и говорить не приходится. Но в том же МИДе помимо мундира, который является своего рода парадной формой, в повседневной жизни работники одеваются в партикулярное платье, как сказали бы во времена Пушкина и Гоголя. И как только чиновник одевается в цивильную одежду, он обязан ориентироваться в дресс-кодах. Он же представляет не только себя, но и страну, нас с вами, мы хотим гордиться им. Пока, к сожалению, гордимся из внешнего ведомства только одним человеком — его руководителем. Вот мы, специалисты протокола, и решили раз и навсегда расставить точки над i, наглядно разъяснив нашим госслужащим, что к какому стилю относится. То, что потребность в едином понимании дресс-кодов в обществе есть, было очевидно: различные корпорации и ведомства уже пытались ввести нечто подобное внутри своих структур. Но только в прошлом году идея оформилась окончательно: решили запустить некие общие рекомендации, потому что здесь не может быть принято закона, постановления правительства или указа президента. Тем более что раз в пятилетку рекомендации хорошо бы обновлять: меняется мир, мода, люди, взгляд на госслужбу. Что хорошо в этих рекомендациях — они никого не загоняют в жесткие рамки, это документ — помощник для думающих людей, заботящихся о реноме своей структуры.

Наши рекомендации — основа, с которой можно и должно экспериментировать. Они оставляют много места для творчества, подстегивают фантазию и креативное мышление госслужащих. Каждый выбирает для себя — цвета, фактуру материала, пошив…

— И лейбл! Причем, как правило, импортный…

— Соглашусь, что мало кто из чиновников сегодня хотел бы шить костюм, а уж делать это в России и вовсе готовы единицы. Большинство предпочитает обзавестись одеждой известных западных брендов. Хотя, на мой взгляд, индивидуальный пошив — продвинутее и солиднее и выглядит на любой фигуре прекрасно, подчеркивая достоинства и скрывая то, что не хотелось подчеркивать. Покупка готовой одежды, напротив, риск: не всем западные лекала подходят. На соотечественниках «в теле» и с брюшком странно смотрятся, например, приталенные итальянские костюмы от Canali, Brioni, Zegna, Armani. Впрочем, и английские костюмы хорошо сидят далеко не на всех. Особенно дико смотрятся на наших мужчинах укороченные британские брючки, столь модные на туманном Альбионе. Даже более подходящие по лекалам и размерам немецкие костюмы — не для каждого.

— Но о каком разгуле фантазии может идти речь, если вы ограничиваете ее, предписывая определенные цвета, фактуру материалов?..

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— Рекомендации никого ни к чему не обязывают. Госслужащий сможет и дальше одеваться так, как посчитает нужным. Но может прислушаться к нашим советам и начать грамотно сочетать цвета и аксессуары, если, конечно, захочет произвести впечатление на своих партнеров или посетителей, создать определенную репутацию, а может этого и не делать. Тогда его креатив будет полностью на его же совести по части произведенного эффекта. Страшного ничего, если посетители, скажем, МФЦ видят чиновницу с татуировкой и в майке, но они ведь могут поставить под сомнение серьезность и даже профессионализм такого работника. Никуда не деться: везде по-прежнему встречают по одежке и то, что на нас надето,— это своего рода наша репутация. Так люди оценивают друг друга: можно ли доверять этому человеку, солидный он или легкомысленный и т.д. Неудивительно, что за последние 20 лет на Западе, да и в России, так вырос интерес к этикету. И чем дальше, тем больше уделяется внимания этому предмету. К сожалению, специалистов по дресс-коду для госслужащих очень немного. Это объясняет, почему нынешние рекомендации первые в своем роде, хотя, по хорошему счету, они должны были бы появиться значительно раньше...

— На Западе так и делают?

— Когда мы напечатали наши рекомендации, западные коллеги, кто успел с ними ознакомиться, не скрывали своего восхищения. Как оказалось, у них такого рода документов нет. Все дресс-коды там негласные. На Западе вообще мало приверженцев строгого дресс-кода. Это хорошо видно по Давосу (Всемирный экономический форум.— «О»), где в этом году некоторые участники уже, по-моему, превзошли все мыслимые рамки нарушений, особенно по части обуви, приходили даже в кроссовках. А ведь это все сплошь «сливки общества» — элита бизнеса, госслужбы и селебрити…

— Так они от дресс-кодов уходят, а мы к ним приходим?!

— Не то чтобы они от дресс-кодов уходили, там популярность набирают дресс-коды внутри отдельно взятых структур. По крайней мере, я видела рекомендации по дресс-коду в различных ведомствах, а вот единого документа для чиновников всех рангов и мастей нет. Могу лишь предположить, что в странах с давней аристократической традицией и тем более с сохраняющейся монархической системой правления с пониманием дресс-кода дела обстоят лучше благодаря истории, которая не прерывалась и сохранилась. У них даже нет как такового писаного протокола — там свято убеждены, что подобного рода знания должны передаваться, что называется, с молоком матери. В службе протокола там работают преимущественно выходцы из аристократических фамилий, хотя, конечно, никто никогда не будет об этом говорить.

— Значит, безграмотность наших чиновников по части дресс-кода — это из-за Октябрьской социалистической? А в СССР, кстати, дресс-код для госслужащих был?

— Писаного не было. Форма одежды подавляющего большинства советской чиновничьей массы регулировалась негласными нормами «членами и кандидатами в члены» и отсутствием широкого выбора одежды в магазинах. А уж если вспомнить, как выглядел советский массовый пошив тех же костюмов, вопросы о дресс-коде отпадут сами собой. Да и про облик строителя коммунизма забывать не стоит: комсомолке и члену партии было просто неприлично носить, скажем, прозрачные блузки, а тонкие колготки вообще были предметом роскоши. Неудивительно, что руководство страны особо не задумывалось о том, чтобы прописывать нормы, да еще и международных дресс-кодов, для собственных чиновников. С необходимостью выглядеть соответственно сталкивались разве что работники внешнеполитических и внешнеторговых ведомств. Ну и элита. Реализация дресс-кода для них была процессом несложным и не особо затратным: все шили одежду в одном ателье. Ну или у «тети Лены», которая обшивала элиту в том или ином регионе.

— Рекомендации готовы, напечатаны, что теперь?

— В продажу они запущены не будут — не тот случай. Будут распространяться по министерствам и ведомствам бесплатно. Но это только в октябре. До этого времени наши рекомендации пройдут процедуру согласования в большинстве бюрократических структур. Собственно, с одним из ведомств в качестве «пробного шара» мы уже пообщались.

— И как?

— Учли аргументированные замечания. Претензии типа «а я люблю ходить на работу в сланцах…» мы отметали сразу же. Теперь уже вся госслужба России должна ознакомиться с этим документом, проанализировать его, понять, насколько это для них актуально. Мы дали время до октября, а потом вывесим рекомендации в свободный доступ на нашем интернет-сайте. Без ложной скромности скажу: хороший документ получился. Хотя я после его прочтения раз двести от одного только словосочетания «дресс-код» вздрагиваю, но это пройдет.