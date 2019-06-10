«Мы любим одеваться»

Индустрия моды в этом году на форуме была представлена лишь одной дискуссией, модератором которой выступила основатель и CEO концепт-стора и маркетплейс-платформы AIZEL Айсель Трудел. Хотя в панелях, посвященных e-commerce и ритейлу, темы, так или иначе связанные с фэшн-индустрией, тоже обсуждались. Похоже, российскую моду крупные игроки бизнеса до сих пор не принимают всерьез. Однако у выступавших министров Силуанова и Мантурова на этот счет другие сведения. Кроме того, в рамках дискуссии «Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на внутреннем и внешнем рынках» впервые было объявлено о существовании Фонда моды, чем он конкретно будет заниматься — осталось загадкой.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ — У нас уже складывается неплохая кооперация с иностранными компаниями, которые размещают заказы на производство текстиля у нас в России для последующего экспорта из России в свои сети. Например, та же самая компания Zara (входит в Inditex). Я считаю, что это хорошая тенденция. Это означает, что мы уже научились делать качественно одежду, пусть даже под иностранным брендом. Но у нас есть и свои наработки, и дизайнеры, и компании, которые активно продвигают свою продукцию на внешние рынки. Три года назад, когда мы впервые вывезли в Ганновер наших производителей «аутдоровской» одежды, они только начинали позиционировать себя как активные продвиженцы на внешние рынки своей продукции. В этом году отбоя нет от клиентов. В 2012 году нам никто не верил, когда мы подняли тему, связанную с легкой промышленностью. Все говорили: ты сумасшедший, Китай давно уже все заполонил. Шансов никаких нет... Но мы три года подряд показываем стабильно рост и на внутреннем рынке, и на внешнем. Мы ежегодно начиная с 2014 года примерно по 2 млрд руб. выделяли на развитие легкой промышленности.

Антон Силуанов, министр финансов РФ — Я знаю, что очень много хороших мастеров и брендов есть в России. Многие страны ориентируются на российские брендовые вещи. Экспортная составляющая легкой промышленности растет и с каждым годом набирает обороты. В этой связи мы реализуем национальный проект по развитию экспорта. Нужно подготовить предложение, как присоединиться к этому проекту, участие в котором будет содействовать продвижению наших отечественных брендов на мировых рынках и на территории России. Раз Министерство промышленности создало такой крутой автомобильный бренд, как Aurus, я уверен, что в легкой промышленности под вашим руководством, Денис Валентинович, могут возникнуть сотни высококлассных брендов, которые будут пользоваться популярностью и за границей, и за рубежом. Когда меряешь хорошую одежду, настроение всегда улучшается, а если купить — так вдвойне.

Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia — По объему производства тканей, одежды, обуви, аксессуаров мода — вторая после продуктов питания потребительская индустрия. Это действительно большой рынок. Аудитория в России нацелена на моду, мы любим одеваться. Mercedes-Benz Fashion Week Russia проводится с 2000 года, главный фокус — молодые российские дизайнеры. Стоит признать, что в России так и не появился сколько-нибудь большой с точки зрения экономики бренд. Даже самые успешные — по мировым меркам с точки зрения оборота — стартапы. Тот же Александр Вэнг прошел за десять лет путь от $0 до $100 млн. Причина в том, что вместо того, чтобы выращивать и поддерживать свои таланты, мы пытаемся встроить их сразу в международный бизнес. Конкурировать с брендами с многолетней историей бессмысленно. Маленький бренд сегодня может торговать на весь мир, находясь в Москве, не имея при этом серьезной дистрибуции, просто договариваясь с маркетплейс-платформой. У современных российских дизайнеров сегодня пул клиентов может быть из 20–30 стран. Чтобы решать первостепенные задачи, связанные с фэшн-индустрией, был создан Фонд моды. 22 мая он получил в Министерстве юстиции государственную регистрацию. Задача фонда — сложить вместе наши ресурсы. Как у Палаты моды у нас есть мероприятия различных форматов, мы «перевариваем» порядка 500 дизайнеров не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге. У нас есть Неделя моды (как центральное событие), для молодых дизайнеров есть Futurum в Москве и Санкт-Петербурге, есть акселлератор для новых брендов, который мы делаем с Агентством стратегических инициатив. Только в марте этого года в рамках всех этих событий мы показали больше 200 дизайнеров. Мы как Фонд моды должны помочь тем, кто может сказать свое слово завтра. Одна из функций фонда — консультационная: она будет состоять в том, чтобы донести информацию до максимально широкого круга дизайнеров.

Дарья Веледеева, главный редактор русского Harper`s Bazaar — Я призываю всех русских молодых дизайнеров сначала сфокусироваться на русском рынке. Существует устоявшаяся романтическая иллюзия: если мы с помощью государственной поддержки вывезем наших талантливых дизайнеров и представим их за рубежом в лучших шоурумах, то сразу массово захватим мировой рынок. Это очень мешает сконцентрироваться на здоровом развитии бизнеса внутри рынка. Например, по-настоящему успешные игроки компания RUSMODA с брендом Alexander Terekhov или Alena Akhmadullina изначально выбирали иную стратегию. Я много разговариваю с молодыми дизайнерами, и все они говорят, что мечтают о законодательном изменении в лицензировании и декларировании ввозимых тканей.

Алексей Фурсин, глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы — В мае 2018 года мы провели фэшн-форум, организовали дискуссионную площадку, в рамках которой спрашивали представителей индустрии, чем мы можем помочь. Сегодня как у города Москвы у нас есть субсидии, выставки (два направления — коллективные стенды, которые мы стопроцентно оплачиваем, отбор проводим с экспертным сообществом. Первая выставка с коллективным стендом 13 дизайнеров прошла в прошлом году — это был CPM. В мае этого года в выставке на «Винзаводе» участвовали 79 дизайнеров и производителей, не только московских, но и российских), мы готовы профинасировать участие московских дизайнеров в Парижской неделе моды. Мы сформируем экспертный совет, куда войдут представители ритейла, глянца, байеры. Дальше начнем процедуру отбора. Заявочную кампанию мы пока не открывали.

Обозначенные проблемы, мешающие развитию индустрии российской моды: