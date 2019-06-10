Глобальная задолженность

За последние полвека экологический след человека, то есть использование людьми биоресурсов Земли, увеличился почти вдвое, следует из доклада WWF. Планета уже не в состоянии поглощать стремительно растущий объем отходов. Ее сохранение невозможно без перехода к экологически ответственному потреблению, отмечают эксперты. Как внедрению такого подхода в мире и России способствует крупный бизнес, разбирался «Огонек»

За одни лишь сутки, по данным WWF, из-за человеческой деятельности на Земле исчезают 20 тысяч гектаров лесов. В атмосферу выбрасывается 88,5 мегатонны углекислого газа. Исчезают от 5 до 150 диких видов флоры и фауны. Вылавливаются 255 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Кроме того, потребляется 12,5 млн тонн продовольствия. И, наконец, на свалки попадает около 4,8 млн тонн мусора.

— Мы оказываем чрезмерную нагрузку на окружающую среду, так как потребляем возобновляемые ресурсы быстрее, чем они восстанавливаются,— объясняет директор WWF России Игорь Честин.— Последствием такого потребления может стать глобальная экологическая катастрофа.

Снижение антропогенной нагрузки, замечает эксперт, требует формирования на глобальном и локальном уровне модели устойчивого развития, которая предполагает экологически ответственное потребление. Это, в свою очередь, подразумевает сознательный выбор в пользу продукции с меньшим экологическим следом.

Сберегающие инновации

Мусорные свалки на суше, пластиковые отходы в Мировом океане — каждый третий житель Земли указал эти проблемы как важнейшие в сфере экологии на сегодняшний день. Глобальное исследование, проведенное Ipsos, охватывающее и Россию, показывает: в восприятии большинства россиян растущий объем мусора — угроза номер один окружающей среде и человеку.

Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Фото: Procter&Gamble

Прогнозы международных организаций, в их числе ООН, Еврокомиссия, Greenpeace, на этот счет неутешительны: без кардинальных перемен к середине XXI века на Земле скопится более 33 млрд тонн одного лишь пластика. Уже сегодня до 20 млн тонн пластикового мусора оказывается в водах Мирового океана, что ведет к гибели морской флоры и фауны. Это создает риски и для людей — через рыбу и морепродукты микропластик попадает в человеческий организм.

На этом тревожном фоне в мире сегодня развернулась полномасштабная кампания против пластиковых отходов. К ней, вводя запретительные меры на продажу товаров из одноразового пластика, подключились уже больше четырех десятков стран. Россия движется в общемировом русле. Среди первых шагов у нас — введение платы за пластиковые пакеты в супермаркетах.

Вместе с этим растет потребительская сознательность россиян. Так, согласно ФОМу, 53 процента жителей страны учитывают при покупке товаров, в том числе бытовой химии и средств гигиены, их воздействие на окружающую среду. А если бы встал выбор — купить товар подешевле, но менее экологичный, или подороже, но безопасный для природы,— больше половины, а именно 58 процентов, предпочли бы продукцию с меньшим экологическим следом.

Более того, почти каждый второй россиянин убежден, что сокращение объема отходов напрямую связано с повторным использованием материалов, прежде всего пластика. Около 40 процентов жителей, по данным опросов, поддерживают покупку товаров из переработанных материалов, треть допускает отказ от приобретения продукции в неперерабатываемой упаковке, а каждый пятый — от посещения магазинов, где в продаже преобладает такая продукция. Таким образом, формируется спрос на экологичную продукцию.

Упаковка Head&Shoulders из переработанного пляжного пластика Фото: Procter&Gamble

В борьбе с одноразовым пластиком и, шире, решении экологических проблем ради сохранения планеты активно участвует бизнес, прежде всего мировые гиганты — производители потребительских товаров. В числе ключевых направлений их деятельности — сокращение доли пластика в упаковке.

— Бренды Ariel и Tide первыми приступили к уменьшению объема использования пластика в упаковке,— рассказывает «Огоньку» глава Procter&Gamble (P&G) в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис.— Другой наш бренд, Head&Shoulders, имеет уникальную бутылку: она на 20 процентов сделана из океанического пластика, собранного волонтерами на пляжах Атлантики. В июне этого года бутылка H&S из переработанного пластика, собранного с пляжей, станет доступна и российским потребителям — в сети магазинов «Магнит». Это важные шаги в реализации глобальной инициативы P&G по сокращению доли первичного пластика в упаковке на 50 процентов к 2030 году.

Внедрение сберегающих инноваций, то есть нацеленных на заботу об окружающей среде, уже сегодня, как подчеркивает Сотириос Маринидис, позволяет выпускать на заводах компании в России 60 процентов продукции (это бренды Fairy, Lenor, «Миф», Mr. Proper) из пластика, пригодного для вторичной переработки. Начиная с 1991 года P&G инвестировала более 30 млн долларов в экологическую модернизацию своих российских предприятий (в Санкт-Петербурге и Новомосковске Тульской области). В планах компании — увеличение доли продукции из пластика, пригодного для вторичной переработки, в России до 100 процентов к 2030 году.

— Экологичность производства сегодня — это не опция, это необходимость,— поясняет Сотириос Маринидис.— Мы производим товары массового спроса и всегда ориентируемся на потребителей (это более 5 млрд человек по всему миру.— «О»). Абсолютное большинство потребителей сегодня хочет, чтобы бизнес был экологически и социально ответственным.

Меняться вместе

На международном форуме, прошедшем недавно в Париже и посвященном устойчивому развитию и сознательному потреблению, ведущие компании делились своими решениями по отказу от одноразового пластика и переходу к многоразовому миру. От кроссовок из перерабатываемого пластика до домашней замкнутой системы водоснабжения, которая позволит снизить потребление воды на человека до 50 литров в день. Однако эти и другие новации, как отмечалось экспертами на SB Paris, обеспечат эффект лишь в партнерстве.

— В этом году мы совместно с крупнейшими производителями потребительских товаров, включая P&G, запускаем сервис Loop,— рассказал «Огоньку» участник парижского форума, основатель американской инновационной компании по переработке отходов TerraCycle Том Сзаки.— Принцип его работы таков: клиент заказывает товары, получает их в многоразовой, перерабатываемой упаковке, которая после использования возвращается производителю, очищается и применяется повторно. Сервис, по сути, решает масштабную проблему упаковочных отходов.

Продукция для сервиса Loop в многоразовой упаковке — P&G внедряет передовые экотехнологии Фото: Procter&Gamble

Пилотные страны — США и Франция. Выход Loop на российский рынок, по словам Тома Сзаки,— вопрос времени. Для запуска нужно найти локального партнера, крупную торговую сеть, и эта работа как раз ведется.

Между тем P&G уже реализует в России несколько партнерских программ. Так, P&G совместно с розничной сетью «Лента» запустила экологическую инициативу «Я выбираю чистый город», в которой участвовали более 5 тысяч волонтеров. Аналогичная акция в партнерстве с WWF России запланирована на июнь этого года: собранные от продажи товаров P&G средства пойдут на восстановление экологии бассейна реки Амур, которая входит в топ-10 (!) мировых рек, из которых в океаны попадает большая часть пластиковых отходов. «Это способ привлечь покупателей к ответственному потреблению и одновременно разумному расходованию природных ресурсов»,— поясняет директор по маркетингу компании P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Светлана Зельдина.

Нагрузка на биоресурсы Земли стала чрезмерной. Спасение — в переходе к ответственному потреблению Фото: Staffan Widstrand / WWF

Помимо того, в числе крупнейших мировых производителей потребительских товаров P&G объявила в начале этого года о создании Альянса по борьбе с загрязнением Земли пластиковыми отходами. Организация поставила перед собой амбициозные цели ради лучшего будущего нашей планеты — это разработка решений, позволяющих минимизировать загрязнение и контролировать его, внедрение технологий по вторичному использованию пластика, способствуя тем самым развитию безотходной экономики.

— Невероятно ценно, что мы имеем возможность день за днем менять жизнь людей к лучшему,— отмечает Сотириос Маринидис,— совместно с нашими сотрудниками, партнерами и потребителями.

Мария Литвинова