«Ведомости»: Huawei купила технологии российской компании по распознаванию лиц

Китайская корпорация Huawei купила интеллектуальную собственность российской IT-компании «Вокорд» — разработчика биометрических технологий, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник. Ранее о возможной сделке рассказывали собеседники “Ъ”.

Источник отмечает, что сделка была сложной. Huawei приобрела компанию «Игл софтлаб», которой «Вокорд» продал свои права на патенты и оборудование. Представитель китайской корпорации подтвердил приобретение «Игл софтлаба». Источники отметили, что Huawei оценила «Вокорд» в $40–50 млн.

«Вокорд» основан в 1999 году и создает софт и программно-аппаратные решения в области распознавания лиц, автомобильных номеров, видеоаналитики, аудиорегистрации. Среди клиентов компании — МВД, ФСБ, сотовые операторы и банки. «Вокорд» входит в портфели фондов «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации», созданных с участием капитала Российской венчурной компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», эти фонды владеют 20% и 46% «Вокорда» соответственно. У сооснователя компании Алексея Кадейшвили — 26,5%, еще 7% принадлежит Вячеславу Кузьмичеву. Выручка компании за 2017 год составила 113,2 млн руб.

«Игл софтлаб» учредили в декабре 2018 года однофамильцы господина Кадейшвили — Любовь Кадейшвили и Владимир Кузьмичев. У «Игл софтлаба» было 14 миноритариев, минимум 6 из которых являются сотрудниками «Вокорда». Один из бывших миноритариев, Олег Генин,— действующий гендиректор «Вокорд софтлаба». Все они 17 мая продали свои доли Huawei.

Ранее источники “Ъ” сообщали о желании Huawei приобрести «Вокорд». Тогда «Вокорд» оценивался от $20 млн до $45 млн. Эскперты полагали, что сделка помогла бы укрепиться на российском рынке, включая госсектор.

Подробнее — в материале “Ъ” «Китайские инвесторы распознают российские лица».