Стартовали продажи универсала Lada Granta Cross

В России начались продажи автомобиля Lada Granta Cross. Об этом сообщает ПАО «АвтоВАЗ».

«Для автомобиля специально создано шесть оригинальных комплектаций. Так, в стартовой версии LADA Granta Cross оснащается климатической системой, которая автоматически поддерживает комфортную атмосферу в салоне»,– говорится в сообщении.

Автомобиль имеет полный пакет шумоизоляции с мягкими подкрылками в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу. Дорожный просвет машины составляет 198 мм при снаряженной массе. Ее кузов оборудован защитным обвесом из прочного пластика для защиты эмали от повреждений на легком бездорожье.

Также автомобиль имеет шины увеличенной размерности (195/55R15) с легкосплавными дисками. Интерьер машины включает цветные (серые или оранжевые) вставки на сиденьях и обивках дверей.

Георгий Портнов