Краткий справочник по выставкам: от мировой классики современного искусства до локального андерграунда

Дмитрий Озерков

Эрмитаж делает четыре-пять выставок современного искусства в год. Сейчас у нас идет выставка «Роберто Матта и четвертое измерение». Матта — важнейший художник XX века, который стал мостом между дадаистом Марселем Дюшаном и абстрактным экспрессионистом Джексоном Поллоком. Мы показываем около 100 его работ. Из галерей советую посетить Anna Nova и Marina Gisich Gallery.

Государственный Эрмитаж

«Роберто Матта и четвертое измерение»

10 апреля — 30 июня

Anna Nova

Александр Дашевский

«Банда симулянтов / ДЖЕЙ 10»

25 апреля — 13 июля

Marina Gisich Gallery

Петр Швецов

«Не то, чем кажется»

28 мая — 20 июля

Марина Гисич

Недавно в городе открылась новая галерея современного искусства MYTH Gallery, которая фокусируется на молодых российских художниках, ее открыла бывшая сотрудница моей галереи Ольга Профатило. Если хочется честного андерграунда — есть выставочное пространство Kunsthalle Nummer Sieben в бункере на Петроградской стороне, которое открыла петербургская арт-группа «Север 7». Эта группа, к которой примкнули еще несколько авторов из Петербурга, даже принимала участие в столичной ярмарке Da!Moscow в этом году, вместо стенда создав «Гнездо», где расположилась масштабная инсталляция.

MYTH Gallery

«Посмотри наверх, падает небо»

Групповая выставка, куратор Анна Заведий

29 мая — 30 августа

Kunsthalle nummer sieben

Иван Чемакин

ДОБ

8 июня — 8 июля

NAME GALLERY

Алена Терешко

«Суперпозиция»

22 мая — 15 июня