Краткий справочник по выставкам: от мировой классики современного искусства до локального андерграунда

Дмитрий Озерков
Эрмитаж делает четыре-пять выставок современного искусства в год. Сейчас у нас идет выставка «Роберто Матта и четвертое измерение». Матта — важнейший художник XX века, который стал мостом между дадаистом Марселем Дюшаном и абстрактным экспрессионистом Джексоном Поллоком. Мы показываем около 100 его работ. Из галерей советую посетить Anna Nova и Marina Gisich Gallery.
Государственный Эрмитаж
«Роберто Матта и четвертое измерение»
10 апреля — 30 июня
Anna Nova
Александр Дашевский
«Банда симулянтов / ДЖЕЙ 10»
25 апреля — 13 июля
Marina Gisich Gallery
Петр Швецов
«Не то, чем кажется»
28 мая — 20 июля
Марина Гисич
Недавно в городе открылась новая галерея современного искусства MYTH Gallery, которая фокусируется на молодых российских художниках, ее открыла бывшая сотрудница моей галереи Ольга Профатило. Если хочется честного андерграунда — есть выставочное пространство Kunsthalle Nummer Sieben в бункере на Петроградской стороне, которое открыла петербургская арт-группа «Север 7». Эта группа, к которой примкнули еще несколько авторов из Петербурга, даже принимала участие в столичной ярмарке Da!Moscow в этом году, вместо стенда создав «Гнездо», где расположилась масштабная инсталляция.
MYTH Gallery
«Посмотри наверх, падает небо»
Групповая выставка, куратор Анна Заведий
29 мая — 30 августа
Kunsthalle nummer sieben
Иван Чемакин
ДОБ
8 июня — 8 июля
NAME GALLERY
Алена Терешко
«Суперпозиция»
22 мая — 15 июня
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