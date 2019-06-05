Михаил Кожевников, президент Группы компаний «Просвещение»:

— Проект ЦОС представляет собой комплекс электронных продуктов и решений, внедрение которых позволит сделать серьезный технологичный скачок в современном образовании. Интегрированные между собой IT-продукты как на уровне функционала, так и на уровне данных ориентированы на каждого участника образовательного процесса: школьников, педагогов, родителей и административный блок. Это значительно упростит дистанционную коммуникацию между ними и оптимизирует обучающий процесс. Интерактивные учебно-методические комплексы, онлайн-платформы, библиотечная система и другой набор опций расширят возможности учеников и учителей, позволят упростить контроль за успеваемостью, проводить срез знаний в любой момент, обеспечат безопасность в школе. На основе сбора данных системы педагоги смогут корректировать обучающие программы. Результатом внедрения цифровой среды в школы станет организация максимально эффективного процесса обучения и результата, что отвечает ключевым задачам национального проекта «Образование».