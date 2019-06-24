На раскопках древнего Херсонеса

В 1962 году «Огонек» опубликовал снимки с раскопок Херсонеса. На фото — научные сотрудники Херсонского историко-археологического музея, которые именно тогда нашли уникальную по своей ценности часть надгробного памятника IV–III века до нашей эры, серебряные тетрадрахмы — херсонские монеты с изображением головы Девы, а также мраморную голову статуи атлета. Все это легло в основу богатейшей археологической коллекции, доступной сегодня в Крыму. В 60-е годы научные институты активно расширяли географию полевых работ и каждый год собирали гигантский массив артефактов, так что вскоре пришлось создать отдельный институт, который занимался систематизацией находок. Сегодня экспедиции остаются важнейшим источником научной информации.

О главных научных поездках нынешнего летнего сезона читайте в материале «Наука на выезде»