День дружбы и единения славян — 25 июня Славяне — крупнейшая в Европе этноязыковая общность, насчитывающая 300–350 млн человек. Одна из версий происхождения этнонима «славяне» — «слово», «люди, говорящие „по-нашему“». С VI века славяне начали принимать христианство: восточные и юго-восточные славяне по византийскому обряду, а западные и юго-западные — по римскому.

День микро-, малых и средних предприятий (27) отмечают по решению ООН «в целях повышения уровня информированности общественности относительно их вклада в обеспечение устойчивого развития». Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60% (51% в Великобритании, 53% в Германии, 60% в Финляндии, 63% в Нидерландах). Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике — 21,9%.

День молодежи России (27) в Липецке отметят рок-фестивалем, на Ямале — костюмированным велопробегом, в Бийске — фестивалем кваса. Во многих регионах поддержат и летнюю всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни», приуроченную ко Дню молодежи. Расстояние, равное примерно 10 000 шагов,— рекомендуемый ежедневный минимум, необходимый для укрепления и улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

День кораблестроителя в России — 29 июня. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве русского парусного корабля западноевропейского типа — фрегата «Орел». Это первый наш военный корабль, построенный по госзаказу, казне он обошелся в 2221 рубль. В 1725 году русский флот имел уже 130 парусных кораблей, гребной флот состоял из 396 кораблей.

Солнце застаивается, медлит в зените в Тихонов день (29). На Руси примечали: «На Тихона солнце идет тихо», и данные астрономов подтверждают, что к концу июня Земля действительно сбавляет скорость движения по орбите. Начинают затихать певчие птицы, заканчивается молодое лето, подходит зрелое. Если в июне много росы — это предвещает богатый урожай. Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде.