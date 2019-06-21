Сегодня исполняется 61 год мэру Москвы Сергею Собянину

Его поздравляют певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин:

— Уважаемый Сергей Семенович, от всей души поздравляем Вас с днем рождения и благодарим за то, что Москва стала фантастически красивым городом. Сейчас это самая прекрасная столица в мире, в которую нам всегда хочется возвращаться. Москва никогда не была такой красивой, удобной и уютной для ее жителей, как сейчас. Наконец-то убрали этот палаточный хаос, сделаны пешеходные и велосипедные дорожки, решаются транспортные и многие другие проблемы, развивается культурная жизнь. Мы ни одного дня, ни секунды не жалели, что поддерживали Вас в прошлом году на выборах, были Вашими доверенными лицами, и гордимся, что у столицы России такой хороший, эффективно работающий мэр многим на зависть. Успехов Вам в работе, удачи и крепкого здоровья!

Павел Крашенинников Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 55 лет председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову

Его поздравляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков:

— Дорогой Павел! Отличный возраст! Уже есть все — любимая работа, опыт, знания, колоссальный авторитет в профессиональной среде, глубокое уважение граждан. Впереди много новых свершений, новых книг, которые надо написать и которые, уверен, зная твой характер и трудолюбие, наверняка будут написаны. И все же хочу пожелать тебе, чтобы всегда было время на любимые занятия — музыку и хоккей.

Поздравления передает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев:

Дорогой Павел Владимирович, от всей души поздравляю Вас с юбилеем!

В 33 года стать министром юстиции России, 20 лет руководить сложнейшим комитетом Госдумы, быть одним из лучших в своей профессии, гуру юриспруденции — под силу не каждому, но Вам это все уже удалось. А это значит, что впереди еще больше головокружительных успехов и побед!

Желаю Вам удачи, сил во всех начинаниях, поддержки близких и верных друзей!

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