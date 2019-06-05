Чистый звук

Если вы хотите узнать, как звучит идеальный саундтрек к прогулкам на речных трамвайчиках и ночному бар-хоппингу на Рубинштейна, вам сюда. «Стиль. Санкт-Петербург» отобрал лучшую питерскую музыку момента.

Тося Чайкина

Петербургская певица и продюсер Тося Чайкина довольно долго искала свой стиль, пробуя на вкус разную музыку и выступая в тылу у разных артистов, в числе которых Ассаи и SunSay. В последнем сезоне шоу «Песни» на ТНТ она появилась как сформировавшийся артист, который, кажется, вообще не знает, что это такое — когда дрожат коленки. Тося Чайкина представляет в популярном проекте передовую версию R`n`B, которая выдерживает самые смелые сравнения с зарубежными образцами.

Песня в плейлист: «Поцелуи»

Junkyard Storytellaz

Музыкальная группа Junkyard Storytellaz Фото: Предоставлено "Junkyard Storytellaz"

В вокале участника последнего сезона «Голоса» Григория Залежнева легко расслышать нотки Джима Моррисона и Билли Айдола, однако его группа Junkyard Storytellaz — это не только горячечный микс из The Doors, Led Zeppelin и панк-рока 1970-х, но и виртуозные джазовые интервенции духовых и фортепиано. Если вам нужно выгулять зарубежных гостей петербургским вечером, ищите, где играют Junkyard Storytellaz. С таким стартом уже не важно, что будет дальше.

Песня в плейлист: «Golden Guillotine»

Соня Рейн

Музыкант Соня Рейн Фото: Предоставлено Соней Рейн

Родилась в Краснодаре, живет в Санкт-Петербурге. В 2017 году стала единственным поэтом в «Минуте славы» — проекте «Первого канала». В том же году вышел ее поэтический сборник «Спим», который пополнил библиотеки Владимира Познера и Сергея Юрского. В качестве автора песен тоже вполне самостоятельная. Недавний сингл «Земля, прощай» — это современное «космическое» прочтение музыкальной темы из мультфильма «Летучий корабль», реализованное в сотрудничестве с продюсером Дмитрием Турьевым.

Песня в плейлист: «Земля, прощай»

«Кис-Кис»

Группа «Кис-Кис» Фото: vk.com/kiskisnotdead

Пока разгораются страсти вокруг мнимого или же весьма вероятного запрета песен группы «Френдзона», на всех парах движется к всенародной популярности группа «Кис-Кис» с ураганным подростковым поп-панком самого свежего разлива. В репертуаре дуэта — песни «Тиндер», «Личка», «Трахаюсь», «Кирилл», «Бывший» и прочие произведения, с которыми вроде бы все ясно с первых аккордов и которым тем не менее свойственна невероятная притягательность. Девичьи «откровенники» теперь выглядят так.

Песня в плейлист: «Трахаюсь»

Armanjazz Group

В основе авторского проекта петербургского пианиста и композитора Армана Сидоркина Armanjazz Group — инструментальный фанк, кислотный джаз и пост-боп, но на концертах звучат и диско-стандарты, и неосоул. Выпускник Петербургской консерватории успел поработать во множестве коллективов, включая такие известные команды, как Non Cadenza и Acid Cool, а теперь записывает и исполняет материал не только для поклонников фортепианных медитаций, но и для танцевальных вечеринок.

Песня в плейлист: «Incredible Woman»

Radar

Трубач Роман Парыгин Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Трубач «Ленинграда» Роман Парыгин, словно предчувствуя скорый распад популярной группировки, создал в 2016 году инструментальный коллектив Radar, в который вошли несколько его коллег по «Ленинграду», а также участники групп «Кирпичи» и Animal Джаzz. Свой стиль музыканты называют «постэстрадой»: в композициях много отсылок к разнообразной оркестровой романтике второй половины прошлого века.

Песня в плейлист: «Мелодия 2017»

Giallo

Группа The Giallo

Один из самых интригующих электронных проектов Санкт-Петербурга, синтезирующий трип-хоп, дрим-поп, брейкбит и гипнотизирующий спейс-рок. Giallo выпускают песни на лейбле Zapal, как и Евгений Федоров, группа «Полюса», Tinavie.

Песня в плейлист: «Мел»

Олег Гаркуша

Солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Штатный скоморох группы «АукцЫон» в 58 лет фактически начал сольную музыкальную карьеру. Благодаря продюсеру Антону Макарову, Олегу Гаркуше удалось записать самобытные композиции, у которых с «АукцЫоном» общие — только едва уловимые интонации в голосе и текстах. Музыкально же это действо совсем иное: более сфокусированное, трезвое, сюжетное, более здоровое, в конце концов.

Песня в плейлист: «Испорченный вид»

Квартет Евгения Пономарева

Evgeny Ponomarev Quartet Фото: Evgeny Ponomarev Quartet

Квартет, состоящий из Андрея Половко, Евгения Пономарева, Григория Воскобойника и Петра Михеева, много работал с чужим материалом, в частности с классикой Стэна Гетца и Чарли Мингуса. В августе 2017 года на Новой сцене Александринского театра Евгений Пономарев представил музыку, написанную специально для квартета. Для записи той программы пианист арендовал лучшие московские студии. Теперь уже со своим оригинальным материалом он стал желанным гостем на таких событиях, как Jazz Across Borders и International Jazz Day.

Песня в плейлист: «Substrat»

Super Collection Orchestra

Группа стала одним из самых востребованных коллективов северной столицы, не сделав ни одной студийной записи, исключительно за счет концертного обаяния. Играют Super Collection Orchestra произведения, сюжетные повороты в которых невозможно предугадать, и единственная постоянная величина — танцевальный грув высшего качества. К слову, альбом в итоге у них все же появился. Буквально только что. Целых пять песен.

Песня в плейлист: «Number November»

Борис Барабанов