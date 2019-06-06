Президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

Основной предпосылкой для создания Почта Банка в 2016 году было наше желание сделать базовые финансовые услуги доступными и удобными для широких слоев населения, причем не только в крупных городах, но и в удаленных и малых населенных пунктах.

80% точек банка расположено в небольших городах и сельской местности. Например, банк присутствует даже в селах, где живут всего 100 человек. Обеспечить повсеместное присутствие банка удается благодаря открытию представительств банка в почтовых отделениях, которые есть практически везде. В результате клиентская база Почта Банка составляет уже 10 млн человек. Многие из этих людей раньше просто не имели физической возможности пользоваться современными банковскими услугами: до маленьких сел и деревень во многих районах нашей страны крупные банки просто не доходят. Сейчас благодаря Почта Банку такая возможность у них есть.

Мы очень рады, что наш совместный с «Почтой России» проект был успешно реализован за столь короткий срок. Почтовые банки есть почти во всех странах мира, и везде это банки с большой, иногда столетней историей, которые обслуживают многие поколения людей. Мы считаем, что сегодня Почта Банк можно рассматривать не просто как очередной крупный финансовый институт, а как системообразующую компанию, которая формирует настоящий «финансовый каркас» страны, влияет на ее экономическую историю, делает банковские услуги доступнее всем жителям России.