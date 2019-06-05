Главные фигуры
В период проведения Петербургского международного экономического форума с 7 по 9 июня в зале «Атриум» отеля «Кемпински Мойка 22» будет представлена уникальная коллекция фигур главного скульптора фарфоровой мануфактуры Meissen Петера Штранга. Коллекция, созданная по мотивам «Руслана и Людмилы», состоит из семи фигур, последовательно иллюстрирующих содержание пушкинской поэмы. Каждая фигурка «Русской коллекции» Штранга выполнена в единственном экземпляре и защищена личным клеймом и подписью мастера. Работы Петера Штранга входят в собрания многих музеев современного искусства и имеют высокую художественную и инвестиционную ценность. Стиль Штранга, зародившийся на мануфактуре в 1960 году, стал определяющим для современной Meissen.
Фото:Дом Фарфора
Фото:Дом Фарфора
Фото:Дом Фарфора
Фото:Дом Фарфора
Фото:Дом Фарфора
Новатор в своей области, Петер Штранг воплотил в фарфоре то, что до него не смог сделать никто другой: нестандартные сюжеты, гротескную моделировку и все это — в отсутствие привычной гипсовой формы для отлива.
Витринный образец
Новый бутик ведущего мирового бренда товаров для путешествий Tumi появился на Невском проспекте, 57. Магазин площадью 99 кв. м с витринными окнами и отдельным входом с Невского разместился на первом этаже пятизвездного отеля «Коринтия Санкт-Петербург».
На все четыре стороны
В новой коллекции дома моды Henderson, поступившей во все петербургские магазины марки, представлены как однотонные классические варианты мужских рубашек, так и модели в стиле casual. Для тех, кто ценит свое время и практичность, бренд приготовил рубашки, которые не требуют утюжки благодаря специальной обработке Non Iron. Новинка сезона от Henderson — модели 4 Way Stretch, ткань которых тянется в четыре стороны, позволяя рубашке безупречно садиться по фигуре.
Ресторан Bellevue на набережной реки Мойки, 22 откроется после реконструкции в июне 2019 года
Помимо обновленных интерьеров Bellevue представит своим гостям меню от нового шеф-повара Жана-Филиппа Дюпа.
На Потемкинской покажут «Портфолио»
14–15 июня в «Ленинград Центре» можно будет увидеть театральное ревю «Портфолио»: актриса Дарья Мороз выступит не только в качестве закадрового голоса, но и в роли продюсера. В постановке зрителей ждет все то, за что они так любят это шоу-пространство,— самые разные жанры и постановочные решения: здесь абсолютно уличный стиль krump органично встраивается в сценическое действие наряду с балетом и цирковым искусством.
В конце июня в Санкт-Петербурге пройдет XV фестиваль «Алые паруса»
Выпускников школ и зрителей по традиции ждут театральное шоу и грандиозный фейерверк.
Все лето в новой Голландии — концерты, фестивали и выставки
На острове снова появятся временные арт-объекты, инсталляции современных художников. На этот раз все проекты объединит тема взаимоотношений человека и окружающего мира, влияние людей на природу и будущее планеты. Среди хедлайнеров — Шарлотта Гинзбур: её концерт состоится на Главной сцене 2 июля.
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