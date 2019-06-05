Главные фигуры

В период проведения Петербургского международного экономического форума с 7 по 9 июня в зале «Атриум» отеля «Кемпински Мойка 22» будет представлена уникальная коллекция фигур главного скульптора фарфоровой мануфактуры Meissen Петера Штранга. Коллекция, созданная по мотивам «Руслана и Людмилы», состоит из семи фигур, последовательно иллюстрирующих содержание пушкинской поэмы. Каждая фигурка «Русской коллекции» Штранга выполнена в единственном экземпляре и защищена личным клеймом и подписью мастера. Работы Петера Штранга входят в собрания многих музеев современного искусства и имеют высокую художественную и инвестиционную ценность. Стиль Штранга, зародившийся на мануфактуре в 1960 году, стал определяющим для современной Meissen.

Фигура из коллекции главного скульптора фарфоровой мануфактуры Meissen Петера Штранга Фото:Дом Фарфора Фигура из коллекции главного скульптора фарфоровой мануфактуры Meissen Петера Штранга Фото:Дом Фарфора Фигура из коллекции главного скульптора фарфоровой мануфактуры Meissen Петера Штранга Фото:Дом Фарфора Фигура из коллекции главного скульптора фарфоровой мануфактуры Meissen Петера Штранга Фото:Дом Фарфора Фигура из коллекции главного скульптора фарфоровой мануфактуры Meissen Петера Штранга Фото:Дом Фарфора

Новатор в своей области, Петер Штранг воплотил в фарфоре то, что до него не смог сделать никто другой: нестандартные сюжеты, гротескную моделировку и все это — в отсутствие привычной гипсовой формы для отлива.

Витринный образец

Фирменный магазин Tumi в Санкт-Петербурге Фото: Tumi

Новый бутик ведущего мирового бренда товаров для путешествий Tumi появился на Невском проспекте, 57. Магазин площадью 99 кв. м с витринными окнами и отдельным входом с Невского разместился на первом этаже пятизвездного отеля «Коринтия Санкт-Петербург».

На все четыре стороны

Новая коллекция Henderson Фото: Henderson

В новой коллекции дома моды Henderson, поступившей во все петербургские магазины марки, представлены как однотонные классические варианты мужских рубашек, так и модели в стиле casual. Для тех, кто ценит свое время и практичность, бренд приготовил рубашки, которые не требуют утюжки благодаря специальной обработке Non Iron. Новинка сезона от Henderson — модели 4 Way Stretch, ткань которых тянется в четыре стороны, позволяя рубашке безупречно садиться по фигуре.

Ресторан Bellevue на набережной реки Мойки, 22 откроется после реконструкции в июне 2019 года

Терраса ресторана Bellevue отеля Kempinski Фото:предоставлено пресс-службой Вход в отель Kempinski Фото:предоставлено пресс-службой

Помимо обновленных интерьеров Bellevue представит своим гостям меню от нового шеф-повара Жана-Филиппа Дюпа.

На Потемкинской покажут «Портфолио»

Театральное ревю «Портфолио» Фото: Фото предоставлено "Ленинград-Центром"

14–15 июня в «Ленинград Центре» можно будет увидеть театральное ревю «Портфолио»: актриса Дарья Мороз выступит не только в качестве закадрового голоса, но и в роли продюсера. В постановке зрителей ждет все то, за что они так любят это шоу-пространство,— самые разные жанры и постановочные решения: здесь абсолютно уличный стиль krump органично встраивается в сценическое действие наряду с балетом и цирковым искусством.

В конце июня в Санкт-Петербурге пройдет XV фестиваль «Алые паруса»

Праздник выпускников средних школ города «Алые паруса» в акватории реки Невы Фото:Коммерсантъ Праздничный фейерверк в акватории Невы Фото: Коммерсантъ

Выпускников школ и зрителей по традиции ждут театральное шоу и грандиозный фейерверк.

Все лето в новой Голландии — концерты, фестивали и выставки

Просмотр фильмов в парке Новая Голландия Фото:Katya Nikitina Гости в парке Новая Голландия Фото:Katya Nikitina Кинотеатр в парке Новая Голландия Фото:Katya Nikitina

На острове снова появятся временные арт-объекты, инсталляции современных художников. На этот раз все проекты объединит тема взаимоотношений человека и окружающего мира, влияние людей на природу и будущее планеты. Среди хедлайнеров — Шарлотта Гинзбур: её концерт состоится на Главной сцене 2 июля.