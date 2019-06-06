Дело тонкое

Миниатюризация всегда была одной из главных задач часового дела. Если все наручные часы разделить на две группы, где первая — часы с усложнениями, принцип работы которых легко понять (индикатор лунных фаз, окошко даты), а вторая — которые невозможно понять без специально приобретенных знаний о часовой механике, то ультратонкие часы (толщина корпуса не превышает 8 мм) окажутся во второй. Ведь стремление уместить несколько функций в механизм, умещающийся на запястье под манжетой сорочки, требует от часовщиков умения переосмыслить его пространство.

Несмотря на кажущуюся простоту, ультратонкие часы стоит ценить не только за очевидную элегантность, но и за тот уровень мастерства, которого их создание требует от часовщиков. Это как разместиться в малогабаритной квартире — комфорт появляется при правильной и хитрой планировке. Из-за действительно сложной организации внутреннего пространства ультратонкие часы делают далеко не все мануфактуры, а те, кто делает, с середины XX века соревнуются друг с другом.

У швейцарского бренда Piaget производство ультратонких механизмов заложено в ДНК. Модель Altiplano на базе калибра 9Р марка впервые представила в 1957 году — тогда механизм с ручным подзаводом толщиной всего 2 мм умещался в корпус толщиной 4 мм. В 1960 году бренд представил калибр 12Р уже с автоматическим подзаводом толщиной всего 2,3 мм. Но Piaget были не единственными, кто развивал тонкое направление. Jaeger-LeCoultre выпускали калибр толщиной 1,38 мм с 1907 года по 1960-е годы. Audemars Piguet в 1986 году создали автоматический калибр с турбийоном толщиной всего 2,5 мм. Секрет был в том, чтобы использовать заднюю крышку часов как базу для крепления компонентов, экономя таким образом ценное пространство. Но настоящая гонка за тонкость началась в 2010-х годах, когда в игру включились Bvlgari. Римский бренд ранее был знаменит только ювелирным производством, но около шести лет назад взялся за часы. И настолько рьяно, что к 2019 году на счету у него оказалось пять мировых рекордов тонкости за модели из коллекции Octo Finissimo.

Baume & Mercier, часы Clifton Baumatic, 40x10,3 мм, механизм с автоматическим подзаводом Фото:Baume & Mercier Blancpain, часы Villeret, 40х7,39 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом Фото:Blancpain Vacheron Constantin, часы Patrimony, 40х6,79 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом Фото:Vacheron Constantin

Нешуточное сражение между брендами развернулось в прошлом году. Piaget показали модель Altiplano Ultimate Concept — самые тонкие механические часы из когда-либо созданных, с толщиной корпуса всего 2 мм. Bvlgari представили самый тонкий турбийон в мире Octo Finissimo Tourbillon Automatic с толщиной титанового корпуса 3,95 мм. Audemars Piguet нанесли ответный удар с концепт-моделью Royal Oak RD#2 с механизмом толщиной 2,89 мм, совмещающим функции минутного репетира и вечного календаря, внутри корпуса толщиной 6,3 мм.

В этом году мануфактуры продолжают выпускать тонкие и ультратонкие часы уже без соревновательного пыла. У Jaeger-LeCoultre вышли три новинки в коллекции Master Ultra Thin c гильошированным циферблатом синего цвета. Piaget поставили в новые Altiplano циферблат из метеорита. Bvlgari все-таки выпустили свой пятый мировой рекорд — самый тонкий хронограф Octo Finissimo Chronograph GMT. Тонкие модели вышли и у других брендов. Baume & Mercier представили Clifton Baumatic с мануфактурным механизмом и доступной ценой. Montblanc показали новинки Heritage, среди которых интересна модель с циферблатом цвета лосося. У Vacheron Constantin вышли прекрасные синие Patrimony, а у Chopard и Blancpain — классические трехстрелочники в ультратонком корпусе.

Baume & Mercier, часы Clifton Baumatic, 40x10,3 мм, механизм с автоматическим подзаводом Фото:Baume & Mercier Blancpain, часы Villeret, 40х7,39 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом Фото:Blancpain Vacheron Constantin, часы Patrimony, 40х6,79 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом Фото:Vacheron Constantin

Помимо технических достижений тонкие часы хороши тем, что идеально вписываются в деловой дресс-код. Благодаря небольшой толщине корпуса их можно носить с сорочкой и костюмом, не опасаясь, что они будут задевать манжеты. Знающие люди поймут, что это ненавязчивая, но настоящая роскошь.

Екатерина Зиборова