Упаковку освобождают от пластика

Растущие объемы пластиковых отходов по всему миру начали волновать не только экологов. В борьбу за ответственное потребление и повторное использование пластиковой упаковки включились и крупнейшие производители FMCG-товаров, такие как Procter & Gamble. Компании инвестируют в переход на полностью пригодную к вторичной переработке упаковку и сокращение доли пластика, а также участвуют в финансировании природоохранных проектов, в том числе в России. Бизнес становится во главе экологических движений, зарабатывая дополнительную лояльность у покупателей и улучшая собственные показатели эффективности, отмечают эксперты.

Проблема роста производства пластика, непригодного для повторной переработки, и, как следствие, увеличение объемов пластиковых отходов — одна из самых острых экологических угроз. Так, по оценкам ООН, за 2000–2015 годы мировой объем пластиковых отходов вырос почти в два раза — со 170 млн до более чем 300 млн тонн, причем с каждым годом темпы роста показателей увеличиваются. По данным исследования агентства Tearfund, организаций WasteAid и Fauna & Flora International, заболевания, вызванные проживанием вблизи свалок отходов и пластика, ежегодно охватывают до 1 млн человек.

В марте 2019 года биологи и волонтеры музея костей животных D’Bone на Филиппинах обнаружили в теле выброшенного на берег кита 40 кг пластика, сообщил российский Greenpeace. И такие новости появляются регулярно. По словам основателя музея Даррелла Блатчли, за 10 лет биологи нашли 57 китов и дельфинов, погибших, наглотавшись пластика и других отходов, но последний случай был самый крупный. При этом существенную часть пластиковых отходов формирует потребительская упаковка. Как говорится в исследовании Greenpeace и Высшей школы экономики (ВШЭ), благодаря широкому набору упакованных товаров категории FMCG пластик сегодня встречается в каждом из отделов стандартного супермаркета.

Сотириос Маринидис, вице-президент P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Фото: Procter & Gamble

Ответом на эти экологические вызовы может стать развитие ответвленного потребления. Более осознанное отношение к экологии станет одним из главных факторов, которые будут определять поведение покупателей на период до 2030 года, приводит Greenpeace и ВШЭ прогноз Euromonitor International. Согласно глобальному опросу Ipsos, который проводился с 22 февраля по 8 марта 2019 года в 28 странах мира, включая Россию, около 31% отечественных потребителей готовы отказаться от товаров в упаковке, которую нельзя переработать. Эта доля, к примеру, выше, чем в США (30%), Южной Корее (27%) и Японии (17%).

Вклад бизнеса

Крупнейшие FMCG-компании не остаются в стороне от этой проблемы. Так, розничные сети стараются сократить выдачу пластиковых пакетов. В России «Перекресток», Spar, Auchan и «Азбука вкуса» перестали предлагать целлофан бесплатно и стимулируют покупателей переходить на многоразовые сумки. Производители потребительских товаров также стремятся сокращать долю пластика в упаковке.

Как отмечает вице-президент, глава Procter & Gamble (P&G, портфель брендов включает Ariel, Fairy, Always, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Oral-B и др.) в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис, сам по себе пластик обладает массой полезных качеств — он прочный, качественный, безопасный и удобный в использовании. Сложностью является его переработка и повторное использование, а также культура ответственного потребления, при котором человек не выбросит использованную бутылку в контейнер с бытовым мусором, а отсортирует ее и положит в контейнер для пластика, говорит он. При этом, подчеркивает топ-менеджер, нужны не только усилия потребителей, но и развитие городских инфраструктур по управлению такими отходами — сбору, сортировке и вывозу на переработку.

В России бутылка Head & Shoulders, сделанная полностью из пластика, собранного с береговой линии Атлантического океана, появится в продаже в июне этого года в магазинах «Магнит» Фото: Procter & Gamble

Сама P&G в конце апреля 2019 года объявила о переходе на полностью пригодную к вторичной переработке упаковку и о сокращении доли пластика в упаковке ряда товаров на 30% к 2025 году. В пример господин Маринидис приводит запущенную в 2017 году в ряде стран бутылку Head & Shoulders, изготовленную из пластика, собранного с береговой линии Атлантического океана. В России товар появится в продаже в июне этого года в торговой сети «Магнит», говорит он.

В целом, указывает Сотириос Маринидис, сегодня 60% продукции заводов P&G в России под брендами Fairy, Lenor, «Миф», Mr. Proper уже производится из пластика, пригодного для вторичной переработки. По его словам, с 1991 года инвестиции в развитие экологически чистых технологий, модернизацию производства и экологические стандарты на российских предприятиях компании превысили более $30 млн. При этом в P&G планируют увеличить производство продукции из пластика, пригодного для вторичной переработки, в РФ до 100% к 2030 году. Как отмечают эксперты ВШЭ, стремясь возглавить экологическое движение, бизнес может создать образ дружественного отношения к окружающей среде, что в итоге приведет к формированию лояльности у покупателей и улучшению бизнес-результатов.

Рука государства

Вопросом роста пластиковых отходов задаются и органы власти по всему миру. Европарламент, к примеру, уже одобрил законопроект о запрете на территории ЕС всех пластиковых изделий с 2021 года. Ограничения коснутся одноразовых тарелок и пластиковых столовых приборов, трубочек для напитков, ушных палочек и пр. Власти России пока к таким жестким мерам не готовы. Но как признал премьер Дмитрий Медведев в конце марта 2019 года, правительству РФ в какой-то момент также придется рассмотреть вопрос законодательного ограничения оборота пластика. Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, тогда же напомнил, что с 2021 года в стране будут взимать утилизационный сбор на пластик с производителей товаров.

По словам господина Маринидиса, экологические стандарты в России уже достаточно жесткие и регулирование в этой области движется в том же направлении, что и, например, в Европе. Но развитие ответственного потребления и, как следствие, сокращение пластиковых отходов требуют времени и совместных действий индустрии, властей, представителей общественности и науки, предупреждает он. В частности, отмечают в P&G, необходима организация цепочки поставок вторичного пластика, управление отходами и их переработка. «Экологичность производства и ответственное потребление сегодня — это не выбор, а необходимость. Количество ресурсов на планете неуклонно сокращается, поэтому мы все обязаны минимизировать наше влияние на окружающую среду»,— уверен Сотириос Маринидис.

Общий вклад

Темпы потребления одноразовых пластиков растут, и это одна из главных причин роста количества свалок, что привело к созданию в России затянувшегося мусорного кризиса, отмечают в Greenpeace. По словам эксперта проекта «Ноль отходов» Александра Иванникова, сегодня пластиковое загрязнение угрожает российской природе не в меньшей степени, чем ЕС. В океаны ежегодно попадает до 20 млн тонн пластика, и 90% из них приносят порядка десяти крупнейших в мире рек, включая реку Амур, приводит пример господин Маринидис. По его словам, в 2019 году Альянс по борьбе с загрязнением пластиком, куда входит P&G вместе с другими крупнейшими мировыми производителями потребительских товаров, выделил на экологические проекты $1 млрд, часть которых была направлена и на очистку от пластика основных мировых рек, в том числе Амура.

При этом, говорит глава P&G в Восточной Европе и Центральной Азии, проблемы экологии бизнес может решить во многом только совместными усилиями. P&G, в частности, объединилась в России с третьей по обороту розничной сетью «Лента» для борьбы с загрязнениями пластиковым мусором, отмечает Сотириос Маринидис. Партнеры запустили экологическую инициативу «Я выбираю чистый город», в рамках которой у покупателей брендов P&G в магазинах «Лента» по всей России была возможность проголосовать за расчистку парка в своем городе, а в ряде парков Москвы были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. В результате, говорит господин Маринидис, более 5 тыс. волонтеров приняли участие в расчистке восьми парков. Аналогичная акция пройдет в июне 2019 года, а собранные средства от покупки товаров P&G пойдут на очистку Амура, которая будет реализована в партнерстве с природоохранной организацией WWF, рассказывает он.

Как признает господин Маринидис, достижение существенного прогресса и выход на новый уровень ответственного потребления невозможны без партнерства. Примером такого сотрудничества может служить глобальная интернет-платформа Loop, в развитии которой участвует и P&G. Loop торгует различными потребительскими товарами в многоразовой упаковке, которая после долгосрочного использования будет перерабатываться и повторно использоваться. Пока запущен только пилотный проект в США и Франции, на очереди в ближайшем будущем и другие страны. Выход Loop в Россию только вопрос времени, но для этого необходимо найти локального партнера, крупного ритейлера, который сможет обеспечить здесь функционирование платформы, и эта работа уже ведется, говорит Сотириос Маринидис.

Анатолий Степанов