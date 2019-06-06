Перешли в режим экономии

К концу первого квартала 2019 года индекс потребительского доверия россиян опустился до минимального уровня за всю историю наблюдений. Покупатели не ждут улучшения финансовых перспектив и не готовы к тратам. Их активность сокращается и в преддверии летнего сезона. Пик роста расходов придется на конец года, ожидают аналитики.

По данным исследования The Conference Board и Nielsen, за январь—март 2019 года индекс потребительского доверия россиян установил новый антирекорд, сократившись с 65 до 62 пунктов. Из трех показателей, на основе которых складывается индекс, ухудшились два. Доля россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив на ближайшие полгода, сократилась с 30% до 25% квартал к кварталу. Число потребителей, готовых тратить деньги, снизилось с 21% до 14%. Выросла лишь доля респондентов, с оптимизмом оценивающих перспективы на рынке труда в ближайшие полгода,— с 18% до 20%.

Директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова отмечает, что потребители все меньше ожидают благоприятных финансовых перспектив, считая, что сейчас не лучшее время тратить деньги, сокращают повседневные расходы и продолжают экономить. По данным аналитиков, доля россиян, у которых есть свободные деньги, в первом квартале 2019 года сократилась с 77% до 72%. Число потребителей, стремящихся экономить, за то же время увеличилось с 62% до 69%.

Руководитель группы потребительского сектора Deloitte Оксана Жупина, ссылаясь на исследование компании, отмечает, что большая часть бюджета россиян тратится на продукты питания (31%) и обязательные платежи (25%). На сбережения в среднем остается только 6%, притом что 54% опрошенных экономят на продуктах.

Индекс покупательской активности холдинга «Ромир» (демонстрирует динамику потребления товаров повседневного спроса) в апреле сократился до 167% против 181% в марте. В апреле 2018 года показатель был на уровне 157%, годом ранее — 139%. Весной активность покупателей начинает снижаться и достигает минимальных значений летом, следует из данных «Ромира». В июне—августе 2018 года индекс был на уровне 140–151%. Летом может наблюдаться сезонный спад потребительской активности также из-за того, что потолок улучшений потребительских настроений на первую половину года уже достигнут, пик покупок товаров длительного пользования, автомобилей и ипотеки пройден, поясняет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его прогнозам, на фоне того, что зарплата практически не увеличивается, роста расходов не произойдет и сезонный спад, как и в прошлых годах, мы увидим.

Как отмечает господин Ващенко, сегодня потребительская инфляция в России снижается, ситуация на рынке труда стабильная, резких скачков валютного курса нет. Таким образом, небольшие колебания индекса присутствуют, но в целом наблюдается тенденция на улучшение потребительских ожиданий, говорит он. По словам аналитика, в случае резкого ослабления рубля в третьем и четвертом кварталах, пик роста расходов придется на конец 2019 года.

Анатолий Костырев, информационный центр “Ъ”