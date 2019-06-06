Квалифицируй это

Финансовый рынок готовится к революционным изменениям в законодательстве. Новый порядок квалификации физлиц на рынке может закрыть дорогу к привычным продуктам 80% текущей клиентуры профучастников рынка ценных бумаг. Наибольшие опасения выражают представители индустрии форекс.

Первую попытку по-новому классифицировать инвесторов, чтобы усилить защиту наиболее уязвимых из них, ЦБ предпринял еще три года назад. Все это время регулятор ведет ожесточенные споры с участниками финансового рынка, которые видят в новации угрозу своему бизнесу. Законопроект, пересматривающий порядок квалификации (определения уровня финансовой грамотности, доходов, рыночного опыта, готовности к риску) и категорирования розничных инвесторов, пока не прошел и первого чтения. Однако рано или поздно будет принят. Самые большие нарекания профучастников вызывает норма, определяющая порог для перехода из категории особо защищаемых в категорию простых неквалицированных инвесторов.

Сколько играют на рынке форекс Читать далее

Положение вещей

Сейчас законодательство разделяет всех инвесторов только на две категории: квалифицированные (на рыночном сленге «квалы») и неквалифицированные («неквалы»). От категории напрямую зависят их права на те или иные рыночные действия. «Неквалы» не могут приобретать на бирже ценные бумаги иностранных эмитентов или сложные рискованные инструменты (например, инвестиционные паи закрытых ПИФов, относящихся к венчурным или хедж-фондам).

По умолчанию все частные инвесторы являются «неквалами», однако желающие могут получить и статус «квала». Для этого необходимо соблюсти хотя бы одно из условий, описанных в законодательстве. Так, квалифицированным может быть признан инвестор, имеющий активы на счетах стоимостью от 6 млн руб. или обладающий определенным опытом работы в компании из сферы ценных бумаг или же квалификационным аттестатом, подтверждающим соответствующее образование. Кроме того, «квалом» может стать опытный инвестор, совершивший большое количество сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Объем, стоимость и частота таких сделок также регулируются законом.

Несмотря на существующие ограничения, нынешние «неквалы» обладают достаточно широкими возможностями выбора финансовых инструментов и операций с ними. Большая часть частных инвесторов на рынке сейчас — «неквалы».

Новая система предполагает увеличение количества категорий. «Неквалы» будут «особо защищаемыми» и простыми, а «квалы» — простыми и профессиональными. «Законопроект направлен прежде всего на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку… и на повышение благосостояния граждан посредством предоставления им возможности использовать надежные и понятные инвестиционные инструменты»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Повышать доверие государство планирует при помощи ограничения доступа к части инструментов и возможностей финансового рынка для тех, кто, по его мнению, к этому не готов. Больше всех не готовы небогатые новички, только пробующие свои силы в инвестировании и трейдинге. Это и есть особо защищаемая категория неквалифицированных инвесторов. Вложить свои деньги такие лица смогут только в простые, наименее рискованные биржевые инструменты. Например, в ценные бумаги из первого и второго котировальных списков, за исключением коммерческих облигаций. Или же в паи торгуемых открытых ПИФов и иностранную валюту.

Если же инвестору захочется большего — например, совершать сделки «с плечом» (торговать, используя маржинальное кредитование — кредитование деньгами или ценными бумагами под залог текущей стоимости активов клиента), ему придется пройти процедуру квалификации и получить новый статус — простого «неквала». Для этого будет необходимо сдать онлайн-экзамен на понимание сути биржевых инструментов и операций с ними. Еще нужно будет предъявить брокеру, управляющему или форекс-дилеру подтверждение о располагаемых на счетах активах в размере не менее 400 тыс. руб. (сейчас подобного барьера нет). Именно эта норма стала яблоком раздора между законодателями и вдохновляющим их ЦБ и участниками рынка.

Форекс за бортом

По мнению большинства брокеров, доверительных управляющих, дилеров и форекс-дилеров, установленная законом минимальная сумма на счете инвестора не коррелирует с текущей ситуацией на рынке. После ввода такого имущественного ценза компании рискуют лишиться значительной части текущей клиентской базы. Так, отмечал в ходе январского обсуждения законопроекта в Госдуме президент НП РТС Роман Горюнов, средняя стоимость брокерского счета в последние два года сильно упала и нет предпосылок к тому, что она будет расти. Исследования компании «Финам» показали, что средняя сумма счета частного инвестора в целом по рынку не превышает 300 тыс. руб. То есть 80% текущих клиентов брокеров попадут в особо защищаемую категорию и лишатся привычных возможностей. Национальная ассоциация участников фондового рынка оперирует порогом в 160 тыс. руб. По словам ее президента Алексея Тимофеева, начиная именно с этой суммы 50% инвесторов начинают зарабатывать прибыль и становятся более осторожными.

По подсчетам компаний рынка форекс (всего четыре лицензированные компании), новый закон отсекает практически всех их немногочисленных клиентов (по свежим данным Ассоциации форекс-дилеров — 7,5 тыс. чел.). Так, в «ВТБ Форекс» остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. располагают 77% клиентов, в «Альфа-Форекс» (по данным на 30 апреля) — 83,5% клиентов, в «Финам Форекс» — 90,89% клиентов (данные от 6 мая) и в «ПСБ-Форекс» — 92% клиентов (данные на 30 апреля).

Форекс у регулятора на особом счету. Уж больно незавидную репутацию он заработал себе в тучные нерегулируемые времена. Несмотря на то что рынок был очищен от явных мошенников путем введения лицензирования и жестких ограничений, любви к нему у ЦБ не прибавилось. Еще в 2016 году начали обсуждать вопрос о полном запрете допуска неквалифицированных инвесторов к форекс-операциям. Тогда замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ольга Шишлянникова отмечала, что «уровень финансовой грамотности граждан не позволяет им понять экономическую суть инструментов, которые предлагаются на рынке форекс».

В этом году тема получила новое развитие в связи с общерыночным «квалификационным» законопроектом. В февральском интервью агентству ТАСС зампред Банка России Владимир Чистюхин сравнил форекс-услуги с финансовыми пирамидами и сообщил, что в законопроекте о категоризации инвесторов-физлиц будет содержаться норма, запрещающая форекс-дилерам заключать договоры со всеми «неквалами». При таком положении дел гипотетическое снижение порога для признания простым «неквалом» форекс-рынку может уже не помочь.

Верхи не могут, низы не хотят

Судя по отчетности форекс-дилеров суммарно за все время существования легального рынка, их клиенты не особенно расстраиваются, потеряв свои деньги на торговле валютными парами. По оценке «Денег», на апрель 2019 года чистый совокупный убыток граждан за восемь кварталов превысил 200 млн руб. Однако ротации своих клиентов форекс-дилеры не наблюдают. «Наибольшая часть клиентов, которая зарегистрировалась в момент начала операционной деятельности, имеет активные торговые счета»,— отмечал, например, управляющий директор «ПСБ-Форекс» Сергей Масленников.

По словам гендиректора «ВТБ Форекс» Александра Сокологорского, клиенты очень редко расторгают договоры, в этом нет смысла, так как в любой момент они имеют возможность приостановить проведение операций, а затем их возобновить.

То есть, похоже, большинство игроков форекс понимают, что рыночные убытки возможны, и готовы к этому.

При этом, как полагают форекс-дилеры, от всех прочих рисков, не относящихся к категории рыночных, их клиенты уже максимально защищены. «Если говорить о кредитном риске, а именно о возникновении ситуации, в которой форекс-дилер не может расплатиться с клиентом, то вероятность реализации такого сценария ничтожно мала»,— рассуждает управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов. По его мнению, во-первых, это касается защиты от отрицательного баланса на торговом счете клиента. Закон предписывает, что у клиента в случае принудительного закрытия позиций на счете не может остаться денег меньше определенного процента от вложенной суммы. Во-вторых, средства клиентов по закону должны находиться на специальном разделе номинального счета. В-третьих, саморегулируемая организация (Ассоциация форекс-дилеров) формирует компенсационный фонд для выплат инвесторам согласно своему базовому стандарту и выплаты в случае банкротства форекс-дилера не ограничены какой-либо фиксированной суммой.

В целом же ситуация с квалификацией на текущий момент напоминает классическую формулу «верхи не могут, низы не хотят». «Верхи» не могут отступиться от намеченного плана, ибо концепция тотальной защиты инвесторов на фоне просыпающегося интереса розницы к финрынку — вопрос социально значимый. «Низы» же не хотят потерять все свои наработки за 30 лет существования российского финрынка и заново начинать бизнес практически с нуля.

Мария Сарычева