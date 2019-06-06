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ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком Российской Федерации

"Деньги". Приложение от , стр. 22

По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: А от АКРА; А от «Эксперт РА»; Ba3 от Moody’s; BB– от Fitch; ВВ– от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/.

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