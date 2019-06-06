Олег Борунов, заместитель председателя правления Московского кредитного банка

В финансовой сфере Олег Борунов работает с 1998 года. Свой карьерный путь начинал с должности банковского специалиста. Добившись карьерных успехов, более 14 лет занимал руководящие должности в инвестиционно-банковской сфере: АО «ВТБ Капитал»/ПАО «Банк ВТБ», Deutsche Bank, ЗАО «Объединенная финансовая группа», где отвечал за построение и развитие инвестиционно-банковского направления в России и за рубежом. С осени 2017 года является заместителем председателя правления Московского кредитного банка, курирующим инвестиционный бизнес и Private banking.

C осени 2018 года Олег Борунов является также независимым директором совета директоров Sova Capital Limited.

В 2002 году получил диплом Государственного университета управления по специальности «финансы и кредит». В 2014 году — сертификат по финансовому регулированию Великобритании от Лицензированного института по ценным бумагам и инвестициям. В 2017 году — диплом Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Кипра по курсу «Нормативно-правовая база финансовых услуг: продвинутый уровень».