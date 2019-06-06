Форточка в Европу

Европейская повестка Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) всегда была обширной, но в июне 2019 года она фактически главная. Осенью 2019 года сменятся ключевые фигуры в Еврокомиссии и структурах Евросоюза, и на возможную «перезагрузку» власти в России возлагают особые надежды — ЕС остается главным торговым партнером России, от российской политики ЕС во многом зависит единство самого союза.

Формально говорить о ПМЭФ как мероприятии, которое 6–8 июня сконцентрируется на российско-европейских отношениях, нет никаких оснований, и организаторы главного в годовом цикле международного экономического форума, фонд «Росконгресс», «европейскость» Санкт-Петербурга особенно не выпячивают. В отличие от 2018 года, когда президент Франции Эмманюэль Макрон был формально главным мировым гостем ПМЭФ, политическая звезда номер один в Санкт-Петербурге — председатель КНР Си Цзиньпин, чье участие подтверждено заранее. Появится ли на ПМЭФ федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, также задолго подтвердивший свое участие в форуме, прямо накануне известно не было. В мае в Австрии разгорелся политический скандал с его заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе (ушел в отставку 18 мая), под видеокамеру удачно обсудившим с некоей авантюристкой незаконное финансирование из России политической деятельности возглавлявшейся им Австрийской партии свободы.

И все же ПМЭФ в июне 2019 года будет в основном европейским, а не китайским, японским или индийским. Американское участие в форуме, скорее всего, будет минимальным — это неофициальная позиция США в связи с продолжающимися арестами сотрудников инвестфонда Baring Vostok, несмотря на перевод под домашний арест главы фонда Майкла Калви. Это очевидно даже из архитектуры программы ПМЭФ, которая гармонично смотрелась бы в любом крупном городе Евросоюза. Дело даже не в том, что Россия — страна более или менее органически европейская, поэтому в значительной степени внутри экономического форума темы для обсуждения будут ближе, чем типичные «азиатские» или «африканские». Приоритеты форума в Санкт-Петербурге идеально подходят для страны, по крайней мере тесно ассоциируемой с Европейским союзом. Особенно — в первый, стартовый день ПМЭФ, 6 июня. Желали того организаторы или нет, а темы участия бизнеса в «устойчивом развитии», социальной сфере, обсуждение социальных гарантий, специфические вопросы финтеха, связи инноваций и малого бизнеса, экотуризма, «экосистемный подход» в управлении, да и предстоящее обсуждение на ПМЭФ, например, проблем театра — все это очень ясно демонстрирует, в какой степени Россия является пусть отделенной, конфликтной, политически удаленной, едва ли не заморской, но в любом случае частью Европы.

Есть и особые причины для того, чтобы европейские темы летом 2019 года были для России фактически главными во внешнеполитической повестке. Накануне форума, 28 мая в Румынии прошел первый неформальный саммит нынешних глав Евросоюза, который дал фактический старт содержательному обсуждению будущего устройства Еврокомиссии и власти в коллективных органах ЕС. К ноябрю 2019 года появятся последовательно — новый Европарламент (после выборов в него во всех странах ЕС 23–26 мая), новый глава Еврокомиссии, Европейского центрального банка, Совета Европы, новые еврокомиссары. К тому же времени станет более понятна ситуация с членством в ЕС Великобритании — «Брексит» формально продолжается, хотя страна и добилась отсрочки конечного решения. Отметим, на ПМЭФ предполагается отдельная встреча представителей бизнеса Великобритании с президентом РФ Владимиром Путиным, ранее такие встречи проходили с бизнесом Германии, Италии и Франции, а также США. Список традиционных «страновых» диалогов форума дополнен специальными мероприятиями с участием официальных лиц из Австрии, диалогом Швеции и Финляндии (последняя с 1 июня председательствует в ЕС). На форуме было бы неплохо откинуть условности и просто провести официальный круглый стол, посвященный текущему состоянию отношений между Россией и Европейским союзом,— это и будет сделано. По крайней мере, «бизнес-диалог» по этому вопросу состоится 6 июня. Что к нему добавится в повестке — пока неочевидно, но, видимо, многочисленные закрытые консультации и переговоры на форуме в Санкт-Петербурге почти полностью будут посвящены главному вопросу — как можно изменить текущие взаимоотношения ЕС и РФ.

То, что сейчас эти отношения находятся фактически в нижней точке своей активности, очевидно русским и европейцам. Российские контакты с нынешним председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, большинством еврокомиссаров — за исключением разве что заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича — минимизированы уже много месяцев подряд в силу тупика в российско-украинских отношениях. Вместе с тем много месяцев подряд Россия ставит на специальные отношения со странами ЕС — в первую очередь с Италией, Германией и Францией, а также Венгрией и Австрией, но не с Евросоюзом.

Пока решительно непонятно, чего власти России, собственно, могут дождаться от будущих перемен. Расклад сил на выборах в Европарламент, от которого зависит будущая структура в первую очередь Еврокомиссии, неочевиден, к тому же перспективы «Брексита» (Великобритания избирает депутатов в Европарламент, но затем, видимо, отзывает их) делают процесс малопредсказуемым. К тому же именно сейчас страны вне «ядра» ЕС настаивают на том, чтобы кандидатуру председателя Еврокомиссии определяло большинство в Европарламенте (в последние годы это представители Европейской народной партии, крупнейшего политического альянса в ЕС, почти те же результаты последние годы имеет второй по величине альянс европейских социалистов). Против этого сейчас выступают как минимум Франция и Австрия. Стоит учесть, что одна из ключевых «торговых» позиций в споре вокруг преемника Жан-Клода Юнкера — это пост «министра иностранных дел ЕС»: с Федерикой Могерини, верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности, у России отношения не особо складываются, однако это не значит, что с ее преемником будет хотя бы так же легко.

Практически недостижимой «программой-максимум» для России в новой структуре власти в ЕС является снятие европейских санкций. Впрочем, реальной задачей является переход от двусторонних диалогов с более или менее дружественными России странами ЕС к обсуждению восстановления сотрудничества с собственно союзом. Это очень сложная и во многом противоречивая задача — на деле ясность во взаимоотношениях с Россией вряд ли в интересах и самих стран ЕС, использующих российские карты как аргументы во взаимоотношениях друг с другом и с союзом, и властных структур ЕС: вопросы взаимоотношений с Россией являются явно раскалывающими единство европейской условной «конфедерации», что любому новому составу Еврокомиссии по крайней мере на первых порах явно не на руку. Тем не менее актуальных вопросов, связанных с Россией, у ЕС множество. Это не только «Северный поток-2». Во внешней политике это, например, вопросы взаимоотношений с Ираном, с Израилем, со странами Северной Африки, не говоря уже о вопросах НАТО и о том, что Россия — значимый фактор в европейско-китайских и европейско-американских взаимоотношениях. Но и без большой внешней политики Россия важна для ЕС в конкретных деталях газовой стратегии, в долгосрочных вопросах транспортных коридоров. Важна и как поставщик нефти и топлива, и как потребитель продукции машиностроения, и как конкурент на металлургических рынках, и как крупный мировой игрок на рынке пшеницы, и наконец, как потенциальный рынок сбыта для десятков тысяч европейских промышленных компаний. Несмотря на все «повороты на Восток», лозунги «мультиполярного мира», конфликт с Украиной, активное теневое участие России в публичной европейской политике, будущую и настоящую активную конкуренцию ЕС и России за квалифицированных мигрантов и все прочее, что не может не разделять Россию и Европу,— Санкт-Петербург, безусловно, совершенно европейский город. Можно приехать и убедиться в этом на ПМЭФ в июне 2019 года.

Дмитрий Бутрин