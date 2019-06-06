Мост через Атлантику

В мае мировые рынки продолжала сотрясать торговая война между США и Китаем, но для российского рынка более важное значение имели попытки США навести мосты с Россией. Началось все с телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, результатами которого президент США поделился с читателями своего твиттера. «Хороший телефонный разговор»,— отметил господин президент, изъявив желание встретиться с российским коллегой на полях G20. Это было положительно расценено инвесторами и позволило курсу рубля, проигнорировав глобальное обесценение валют развивающихся стран, укрепиться к доллару на 0,4%.

Одними словами Трамп не ограничился, и в Россию прилетел госсекретарь Майкл Помпео, который провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Идея встречи глав государств отвечает и российским интересам, поэтому Владимир Путин подтвердил готовность «встретиться с президентом США в ходе "двадцатки" в Японии». Эти слова пали на благодатную почву и привели к эффекту, сопоставимому с эффектом от трамповского твитта.