Репродуктология

А то внуков не будет

Будущим мамам, ожидающим мальчика, избегать стрессов особенно важно, предупреждают ученые из Университета Западной Австралии. В будущем у их сыновей, переживших стресс на внутриутробной стадии, будет снижена фертильность, то есть способность к зачатию. К такому выводу ученые пришли, исследовав качество спермы свыше 600 молодых мужчин. В двух третях случаев их матери пережили хотя бы одно тяжелое событие в первой половине беременности, например развод, серьезные денежные проблемы, а то и смерть близкого человека. И чем больше было травмирующих событий во время беременности, тем ниже уровень тестостерона у новорожденных мальчиков. Было снижено и количество сперматозоидов, в некоторых случаях на 36 процентов. По мнению исследователей, стресс влияет на гормональный баланс женщины, что рикошетом бьет по фертильности будущих сыновей.

Диетология

Сколько пить в граммах?

Как пить кофе с максимальной пользой для организма, просчитали ученые из Американской медицинской академии сна. Обычные ощущения, которые мы выражаем словами «кофе бодрит» или «а я от кофе сплю», они поверили математической моделью, создав оптимальный график приема кофе. Модель учитывает продолжительность сна, уровень кофеина в крови, а также показатели бодрости — последние определялись с помощью специальных тестов. Ученые подчеркивают, что важно не только, сколько выпито кофе, но и в какое время суток. «Наш алгоритм позволит избежать неприятных последствий передозировки кофеина — бессонницы, тошноты,— говорит автор исследования Жак Райффман.— И в то же время, не увеличивая дозу, повысить бодрость на 60 процентов». Детали алгоритма ученые пока не раскрывают, тестируя его на добровольцах.

Эндокринология

Меньше спишь — больше ешь

У людей, которые недосыпают и ложатся за полночь, увеличивается риск развития метаболического синдрома, то есть повышается риск развития ожирения, гипертонии, сахарного диабета. Ученые из Национального института сердца, легких и крови в США пришли к таким выводам по итогам шестилетнего эксперимента, в котором принимали участие свыше 2 тысяч добровольцев от 45 до 84 лет. Те участники исследования, которые не придерживались четкого режима сна, имели проблемы с метаболизмом. «Наше исследование показывает, что достаточно сдвинуть режим сна всего лишь на час, чтобы нарушить метаболические процессы в организме»,— говорит соавтор исследования Тяньи Хуан.

Кардиология

Черника от сердца

Фото: Amanaimages / DIOMEDIA

Ежедневная чашка свежей черники существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявляют ученые из Университета Восточной Англии. Они проанализировали эффективность этой ягоды на 150 добровольцах, имеющих диагноз сахарный диабет и страдающих ожирением и гипертонией. В течение полугода им давали разные порции черники: от 150 г до черникоподобного плацебо. Выяснилось, что максимальная порция благотворно влияет на эластичность сосудов и улучшает кровоток. У получавших плацебо не было выявлено никаких изменений в сосудистой системе. «Достаточно съедать чашку черники каждый день, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов. Вот такой простой способ улучшить здоровье»,— делает вывод исследователь Питер Кертис.

Цифра

Незащищенный отпуск

В сезон отпусков эксперты ВОЗ предупреждают: заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), в последние годы только растет. ВОЗ выпустила бюллетень, в котором сказано, что каждый день в мире такими инфекциями заражаются около 1 млн человек. А значит, стоит быть более осмотрительным в интимных связях и использовать средства защиты. Вот сколько случаев заражения ИППП зафиксировали медики в прошлом году:

Геронтология

Молодейте до пятидесяти

Фото: Wavebreakmedia / DIOMEDIA

Основные генетические программы, борющиеся со старением, эффективно работают до 50–60 лет. Такие выводы сделали ученые из Университета Майами (США) после масштабного исследования людей разного возраста. Сравнив активность генов, отвечающих за нестарение, они выяснили, что системы, связанные с антистарением, к середине жизни дают сбой. Исследование объясняет возможные причины неожиданных болячек, которые обнаруживаются у людей среднего возраста. Вот почему так важно задолго до наступления «часа Ч» наладить здоровый образ жизни и не подвергать организм дополнительной нагрузке. «Если вы решили бороться со старением с помощью здорового образа жизни только в 60, это будет не столь эффективно, как хотелось бы»,— подчеркивает автор исследования Кляс Вальштед.

Физиология

На предельных калориях

Даже при самых длительных и напряженных физических нагрузках расход калорий будет лишь в 2,5 раза больше, чем в состоянии покоя. Такой метаболический предел определили ученые из Университета Дьюка (США), проанализировав состояние здоровья спортсменов — участников марафона, участников велогонок и покорителей Арктики. Оказалось, в первое время у всех расход калорий был высоким, но постепенно он уменьшался и в итоге застывал на отметке, не превышающей 2,5–3 раз от расхода калорий в состоянии покоя. «Скорее всего дело в пищеварительной системе, которая не может вырабатывать из пищи калорий больше, чем тратит организм. И при запредельных нагрузках наступает истощение, когда организму сжигать уже нечего и он вынужден "пожирать" сам себя, черпая запасы из мышечных тканей и других органов»,— объясняет соавтор исследования Герман Понтцер.