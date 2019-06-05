Картины мира

Спор о том, является ли мода искусством, может длиться вечно, а между тем искусство уже давно стало частью модного мира. И речь идет не только об источнике вдохновения для дизайнеров, но и о поддержке инициатив в области культуры, кинематографа и изобразительного искусства представителями модного сообщества.

Один из свежих примеров — павильон России на Венецианской биеннале, курируемый Государственным Эрмитажем и выстроенный при участии ЦУМ Art Foundation. У Дома ленинградской торговли тоже вошло в традицию поддерживать проекты в области искусства. Самые яркие культурные инициативы ДЛТ — в обзоре «Стиль. Санкт-Петербург».

С июня по сентябрь 2015 года в Эрмитаже при поддержке универмага прошла первая в России ретроспективная выставка Захи Хадид. При участии госпожи Хадид была сформирована экспозиция, представившая результаты ее 40-летней работы, рассказавшая о революционных поисках, которые вела архитектор во всех своих проектах: от клуба «Пик» в Гонконге (1983) — раннего примера увлечения методами русского супрематизма и творчеством Казимира Малевича — до Центра водных видов спорта в Лондоне или Центра Гейдара Алиева в Баку.

Первая российская выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство» Фото: Предоставлено ДЛТ

В мае—июле 2017 года при участии универмага в Главном штабе Эрмитажа состоялась первая российская выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство». Экспозиция состояла из шести тематических секций — «Природа», «Гала», «Искусство и Архитектура», «Сердце», «География», «Материалы» — и представляла ретроспективу туфель, созданных Маноло Блаником на протяжении 45 лет. Всего в экспозиции было представлено более 200 пар туфель и 30 акварельных и карандашных — авторства самого Бланика — рисунков из архива дизайнера.

Поп-арт экспозиция Art Meets Fashion Саши Фроловой Фото: Предоставлено ДЛТ

В сентябре 2018 года скульптор и перформансист Саша Фролова открыла на четвертом этаже ДЛТ персональную поп-арт экспозицию Art Meets Fashion. Аннотацию к выставке написал наставник художницы Андрей Бартенев. Работы Фроловой он сравнил с «энергетическим коктейлем, стимулирующим фантазию и открывающим новый визуальный опыт». Всего продолжательница направления «движущейся скульптуры» представила 14 надувных латексных объектов, один из которых создан специально для ДЛТ.

Пальто из капсульной коллекции, созданной вместе с каллиграфом Покрасом Лампасом Фото: Предоставлено ДЛТ

Один из недавних ярких примеров взаимодействия универмага с искусством — сотрудничество с самым востребованным каллиграфом современности Покрасом Лампасом, которое сложилось в феврале—марте этого года. В капсульную коллекцию вошли плащи, худи, футболки, кепки и чехлы для телефонов. Каждая вещь уникальна и выполнена с высокой долей ручной работы.

Сцена из спектакля международного фестиваля балета Dance Open Фото: Предоставлено ДЛТ

В апреле этого года при поддержке универмага в Санкт-Петербурге на основной сцене Александринского театра прошли спектакли XVIII сезона международного фестиваля балета Dance Open. В программе крупнейшего в России хореографического форума — смесь классики и современного танца, романтизма и авангарда, философии и юмора, респектабельности и хипстерства. В Петербург приехали Цюрихский балет с новой резонансной постановкой Кристиана Шпука, балет Дортмунда с 3D-спектаклем Мауро Бигонцетти, Пермский балет с волшебной сказкой от Алексея Мирошниченко, Венский государственный балет с винтажной комедией и голландский Introdans — для тех, кто любит поиграть с традициями и канонами.

Выставка предметов интерьера Фото: Предоставлено ДЛТ

Каждую осень универмаг проводит выставку предметов интерьера и посвященные сервировке стола мастер-классы с известными российскими декораторами. Для работы над проектом дизайнеры используют лучшие предметы декоративно-прикладного искусства, представленные в ДЛТ: хрусталь, фарфор, столовые приборы, аксессуары для сервировки и элементы декора от Baccarat, Lalique, Daum, Faberge, Christofle и других, а также модные аксессуары и бижутерию.

Ольга Широкова