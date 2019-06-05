Без буквоедства

Звание культурной столицы Санкт-Петербург подтверждает активной книгоиздательской деятельностью и, как следствие, бурной жизнью книжных магазинов. Для книголюбов работают крупные торговые сети. Но лицо литературной жизни города определяют независимые книжные, зачастую заменяющие горожанам клубы и лектории. Бывая в Петербурге, москвич Борис Барабанов не забывает заглянуть в любимые книжные лавки — чего (и кого!) там только ни встретишь!

«Во весь голос»

Ул. Маяковского, 19

В книжном магазине «Во весь голос» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Во весь голос» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Во весь голос» Фото:Коммерсантъ

Магазин через дорогу от памятника Владимиру Маяковскому на днях открыл петербургский писатель и издатель Вадим Левенталь при содействии московского издательства «Флюид». Скверик у «головы Маяковского» давно облюбовала петербургская пьющая интеллигенция. На открытии магазина можно было услышать не одну историю о том, как довольно известные персонажи здешней культурной жизни выпивали на этих скамеечках, а кто-то и ночевал под ними.

В репертуаре здесь современная российская проза, актуальный научпоп, а также два шкафа литературы по психологии, психиатрии и психоанализу — уникальное явление для книготорговли.

«Во весь голос» — редкий случай, когда несетевой питерский книжный получился просторным и светлым. Большинство культовых книжных лавок в городе либо расположены в подвалах, либо устроены так, что покупателям в них приходится тереться спинами. Помимо торговых залов в магазине имеется лекторий на 50 мест с выходом в классический двор-колодец. Здесь же — кофейня, которую запустил известный питерский шеф-повар Эдуард Мурадян.

«Подписные издания»

Литейный просп., 57

В книжном магазине «Подписные издания» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Подписные издания» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Подписные издания» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Подписные издания» Фото:Коммерсантъ

Легендарный книжный открылся давным-давно — в 1926 году, еще в Ленинграде. В советские времена он работал в абсолютном соответствии с названием: люди заказывали энциклопедии, собрания сочинений и популярные книжные серии по подписке, а потом приходили стоять в очереди у его дверей, чтобы выкупить вожделенный том. Нынешний владелец магазина Михаил Иванов перезапускал его в начале 2010-х (при поддержке бабушки, которая при советской власти работала здесь директором).

«Подписные издания» — это прежде всего высокие стеллажи. До верхних полок можно добраться, только используя стремянку. На небольшом балкончике в свободном доступе зарубежные глянцевые журналы, их, как и любую книгу, можно не только купить, но и просто почитать, уютно устроившись под лампой. Картину дополняет кофейня «Знакомьтесь, Джо», работающая по соседству с книжными полками и кассой.

Главное достоинство сегодняшних «Подписных изданий» — широчайший выбор детской литературы. Горожане знают: за детскими книжками нужно ехать именно сюда.

«Порядок слов»

Наб. Фонтанки, 15

В книжном магазине «Порядок слов» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Порядок слов» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Порядок слов» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Порядок слов» Фото:Коммерсантъ

Определяя формат заведения, создатели магазина говорят не «книги о кино», а «книги и кино». Здесь действительно не только огромный выбор книг и периодики о кинематографе, но и впечатляющая афиша кинопоказов. В маленьком просмотровом зале всегда много молодежи, которую привлекает нетривиальная программа: помимо презентаций книжек здесь проходят показы фильмов, о которых, как и об их авторах, порой не слышали даже люди, считающие себя синефилами. Владелец «Порядка слов» Константин Шавловский, кажется, так и не определился, что же ему больше интересно делать в магазине — продавать книги для знатоков или показывать редкое кино. Сам Шавловский, напомним, еще и поэт, и учредитель Премии Аркадия Драгомощенко. Все это делает «Порядок слов» важнейшей точкой на интеллектуальной карте города.

«Фаренгейт 451»

Ул. Маяковского, 25

В книжном магазине «Фаренгейт 451» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Фаренгейт 451» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Фаренгейт 451» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Фаренгейт 451» Фото:Коммерсантъ

Пример небольшого независимого магазина, в котором умеют качественно работать с постоянными покупателями. Специализируются здесь на интеллектуальной литературе, которую нередко закупают по индивидуальным запросам клиентов. В «Фаренгейт» идут за классикой, учебниками по истории, а также за книгами, изданными пять-шесть лет назад и вытесненными с прилавков больших магазинов. С годами ассортимент «Фаренгейт 451» приобрел букинистический оттенок. В представлении петербургских книголюбов нового поколения это магазин старой книги. При этом аудитория у «Фаренгейта» достаточно молодая, а управляет торговой точкой сын Наташи Романовой, популярной поэтессы и значимой в питерских контркультурных кругах фигуры. Так что публика на здешних лекциях, мастер-классах и концертах собирается самая яркая и непредсказуемая.

«Все свободны»

Ул. Некрасова, 23

В книжном магазине «Все свободны» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Все свободны» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Все свободны» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Все свободны» Фото:Коммерсантъ

Старейший независимый магазинчик интеллектуальной литературы в городе. Здесь торгуют лучшими книгами по философии, на прилавках — политика и политология, искусство и искусствоведение, социология и самый широкий спектр академического нон-фикшна. Читающая публика отмечает щепетильный подход магазина к выбору книг, некоторые из которых могут быть представлены в одном-единственном экземпляре. Здесь честно заявляют: «Мы отдаем предпочтение независимым издательствам и поощряем качественные DIY-проекты». C 2017 года при магазине работает собственное издательство. В сферу его интересов входят «современный андерграунд и классика контркультуры».

«Книжная лавка писателей»

Невский просп., 66

В книжном магазине «Книжная лавка писателей» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Книжная лавка писателей» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Книжная лавка писателей» Фото:Коммерсантъ В книжном магазине «Книжная лавка писателей» Фото:Коммерсантъ

Один из самых именитых в России книжных, а также самый почитаемый в Санкт-Петербурге литературный клуб. Магазин был открыт в 1934 году по инициативе Горького и Кирова. Месторасположение диктует ассортимент. Здесь много книг петербургских писателей и книг о городе, хорошим довеском к которым служат карты, путеводители, календари и прочая сувенирная продукция. Здесь же — мемуары, политика, книги по искусству и научно-популярная литература.

Борис Барабанов