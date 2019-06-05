Здесь мне близко все Алиса Лобанова о бизнесе и родном городе

С легкой руки петербурженки Алисы Лобановой детские игрушки стали элементом моды. А сама Лобанова стала лицом TOY.RU, сделав из компании бренд, которому доверяют миллионы семей по всей России.

— Что для вас Санкт-Петербург и как он повлиял на ваш характер и вашу жизнь?

— Я родилась в Ленинграде, и я люблю его. Приезжая в город детства, могу часами гулять. Здесь мне близко все: и архитектура Растрелли, и живопись Эрмитажа, и разведенные мосты над Невой, и силуэт Казанского собора, и скульптуры в Летнем саду.

Санкт-Петербург — совершенно особое место: музыка группы «Кино», Достоевский и Бродский, город, где закончилась история российских монархов и начинались революции, творили классики русской живописи и «Митьки», которые, я помню, приглашали меня вступить в их группу.

Я застала Сергея Курехина и Владика Монро. Атмосфера моей юности была пропитана бунтарским духом. Уехав из Питера, я так и осталась бунтаркой, бросающей вызов и ломающей стереотипы!

— То, что вы, получив академическое художественное образование, ушли в бизнес,— это тоже вызов?

— Это еще одно свойство, которое воспитал во мне Питер: всегда доказывать, что невозможное возможно! Да, у меня классическая питерская интеллигентная семья, поэтому сразу было понятно, что моя жизнь будет связана с искусством. Папа окончил факультет монументального искусства в тогдашнем Мухинском училище, он известный художник-монументалист, мама и тетя — факультет искусств и кафедру режиссуры в Институте культуры, дедушка тоже режиссер, бабушка — актриса театра. Я окончила Академический художественный лицей им. Б. В. Иогансона Российской академии художеств. Затем поступила в Академию художеств им. И. Е. Репина, где получила диплом искусствоведа, став специалистом по русской живописи конца ХIX — начала XX веков. Кто бы мог тогда подумать, что я буду управлять федеральной сетью магазинов детских игрушек!

— TOY.RU — очень узнаваемый бренд, вы долго к этому шли?

— Знаете, в основе бренда не просто узнаваемость, а репутация. Ее невозможно купить — ее можно только заработать долгим, упорным трудом. Поэтому TOY.RU любим детьми и родителями. И это два года подряд подтверждается результатами всероссийского опроса покупательских предпочтений и премией Retailer of the Year Russia в номинациях «Лучший интернет-магазин России» и «Лучший сетевой магазин России». У нас 162 магазина в 80 городах России. Мы работаем в Казахстане, открываемся в Республике Беларусь. Мы продолжаем идти навстречу покупателю, открывая новые магазины TOY.RU и находя новые форматы, например удобные для мам с новорожденными детьми — наш интернет-магазин ТОЙРУША как раз для них.

— Игрушки — это большая ответственность. А у вас, как у собственника сети, эта ответственность еще и личная?

— Да, стать любимым брендом можно только тогда, когда ты на постоянной основе даешь людям то, чего они ищут и ждут от бренда. Именно стабильность и качество формируют представление о компании, а имя собственника становится гарантом репутации. И у владельца, в свою очередь, появляется обязанность предугадывать ожидания, быть на шаг впереди. Поэтому я лично участвую во всех процессах: от оформления открывающегося магазина и разработки очередной программы лояльности до анализа предложений поставщиков и принятия стратегических решений о выходе на новые рынки.

— Каких ориентиров вы придерживаетесь?

— Мы ориентированы на предоставление нашим покупателям товаров высокого качества, на высокий уровень обслуживания — люди должны получать удовольствие и чувствовать пользу от покупки! Работая с детьми, мы обязаны быть избирательными в формировании портфеля брендов и ассортиментной матрицы. Особое внимание уделяем качеству и безопасности, поэтому и ведем интенсивную борьбу с контрафактом. Именно это будет темой нашей дискуссии, организованной совместно с АО «Коммерсантъ», на ПМЭФ.

— У вас есть собственная торговая марка?

— Чтобы быть инноваторами и задавать модные тенденции, нужно не только тесно сотрудничать с ведущими мировыми производителями, но и иметь собственное видение того, какими должны быть игрушки для современных детей. Поэтому мы постоянно работаем над расширением ассортимента нашей собственной торговой марки. И я лично участвую в разработке линеек.

— Какая игрушка самая ожидаемая?

— Сделаю громкое заявление: не только вся Россия, но и ряд других стран ждут выпуска игрушек ЧебуСашка, эксклюзивного проекта TOY.RU с продюсером Яной Рудковской и «Союзмультфильмом». С февраля талантливый Саша Плющенко стал амбассадором TOY.RU, и это сотрудничество выросло в создание отдельной линейки игрушек.

— Как TOY.RU стал модным брендом?

— Во-первых, игрушки. Мы трендсеттеры. Конечно, сложно предсказать, что полюбят дети. Но мы чувствуем это и создаем тренды. Яркий пример — куколки L.O.L. Именно мы привезли их в Россию — у нас эксклюзивный контракт с поставщиком. Более того, наше лицензионное агентство стало лицензионным агентом MGAE в России по бренду L.O.L. Surprise.

Во-вторых, для контакта с мамами и детьми мы сформировали собственное медийное пространство: издаем первый в России глянцевый журнал о трендах в мире игрушек, а на YouTube вещает наш интернет-канал TOY.RU TV с интересным и, главное, безопасным контентом.

В-третьих, свою роль сыграло и то, что мы проводим масштабную рекламную кампанию бренда — никогда до нас игрушки не рекламировались в глянцевых журналах. TOY.RU стал ассоциироваться у мам, которые следят за тенденциями, с модным брендом. Мы интегрировались в шоу «Голос. Дети» на «Первом канале», в музыкальные клипы и художественные фильмы, например стали партнером картин «Елки Последние», «Домовой» и генеральным спонсором ледового шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Лебединое озеро», шоу «Планета Билан». И я была счастлива выступать вместе с Димой Биланом перед 11 тыс. человек на сцене Ледового дворца в моем родном Санкт-Петербурге.

— Очень часто в рекламных кампаниях можно увидеть вас. Это часть стратегии?

— Я всегда готова быть на передовой, и не важно — встреча это с покупателями в магазине, переговоры на самом высоком уровне с зарубежными поставщиками или рекламa. Я гарант качества наших игрушек, реальный человек, который стоит за брендом и несет ответственность. Игрушки стали элементом моды — и это кардинальное изменение на рынке. А TOY.RU с учетом нашей политики, ориентированной на потребителя, стал не просто модным, а любимым брендом миллионов семей, в том числе потому, что его представляет живой человек.

Беседовала Ольга Широкова