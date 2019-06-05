Отечественные герои современного искусства в мировом контексте появляются нечасто. Тем пристальнее внимание к проектам, в которых Россия участвует обязательно, таких как Венецианская биеннале, где есть наш павильон в официальной программе, и множество международных выставок. Кого из питерских художников сегодня обсуждают и почему их стоит запомнить — в обзоре «Стиль. Санкт-Петербург».

Александр Шишкин-Хокусай

Павильон России в Джардини повидал многое более чем за 100 лет — с 1914-го, а в этом году куратором здесь стал Государственный Эрмитаж. Выставка в российском павильоне называется Lc.15:11–32 — как стих Евангелия от Луки о возвращении блудного сына, лежащий в основе одноименной картины Рембрандта из собрания главного российского музея.

Фрагмент экспозиции Александра Сокурова на Венецианской биеннале Фото:@Вильчук Михаил Фрагмент экспозиции Александра Сокурова на Венецианской биеннале Фото:@Вильчук Михаил

Так художники из Санкт-Петербурга воздают должное одному из крупнейших мировых собраний шедевров. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во вступительной статье к книге, посвященной павильону этого года, называет музей «cаморегулирующимся живым существом». В самом деле, кажется, Эрмитаж воплощает своей популярностью ленинский лозунг «Искусство принадлежит народу», и если для одних этот лозунг в свое время открыл возможность ежедневно учиться у великих мастеров (кинорежиссер Александр Сокуров со студентами Репинской академии на верхнем уровне павильона показывают, как традиции развиваются сегодня), то для других — возможность исследовать механизм музея, его необъяснимую магию притяжения.

Экспозиция Александра Шишкина-Хокусая на Венецианской биеннале Фото: Nikolay Zverkov

Александр Шишкин-Хокусай создал в подвале павильона музейную «преисподнюю», по меткому выражению комиссара павильона, ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Семена Михайловского. Инсталляция «Фламандская школа», как в странном искаженном сне, показывает музейную душу, полную страстей. Театральный художник по образованию и по роду деятельности, Шишкин, постоянный соавтор режиссеров Андрея Могучего и Юрия Бутусова, умеет мастерски выстроить образный ряд. Александр уже давно подбирался к достопримечательностям Санкт-Петербурга. Летом 2016 года он устроил во дворе московского выставочного зала «Граунд-Ходынка» лихой фанерный «Летний сад» в рамках выставки «Вам бы сюда». Инсталляция «Фламандская школа» собиралась в Музее стрит-арта на окраине Санкт-Петербурга на территории бывшего завода — в атмосфере, полярной классическим стенам Эрмитажа.

Экспозиция Александра Шишкина-Хокусая на Венецианской биеннале Фото: Nikolay Zverkov

Чтобы сделать свой «берестяной Эрмитаж» для Венецианской биеннале, Шишкин-Хокусай использует фанеру, материал достаточно дешевый и пластичный: «Идея была в том, чтобы сделать фанерный Эрмитаж и привезти его из России, где до этого "кочующий Эрмитаж" уже изрядно повыступал, повыставлялся в разных местах и ситуациях». Александр сознательно выбрал для стен своего кочевого театра-музея три картины про еду и бесконечную рутину бытия — «Рыбная лавка» Франса Снейдерса, «Бобовый король» Якоба Йорданса и «Новый рынок в Амстердаме» Бартоломеуса ван дер Хелста, а четвертую посвятил картине Рубенса «Отцелюбие римлянки». С момента открытия павильона Александр Шишкин-Хокусай отвечает на вопросы изумленной публики ежедневно, размещая посты на своей странице в соцсети: «Мне важно, чтобы работы были искажены, вытянуты, как череп на картине Гольбейна. Огромные рамы — дань музею. Рама для обывателя — знак качества, музейной ценности, охраны. Скачущая публика в "берестяном Эрмитаже" — механический балет, который подчеркивает мотив потребления, конфликт музея как научного института и пространства интертейнмента». Но вопросы не иссякают, потому что удачная метафора попадает зрителю в самое сердце. Конечно, лучше не читать многочисленные описания российского павильона, а посмотреть его (это возможно до 23 ноября). Кажется, художник Александр Шишкин-Хокусай запомнится мировой арт-общественности как мощный визионер из Санкт-Петербурга.

Марина Алексеева и Владимир Раннев

Художник Марина Алексеева Композитор Владимир Раннев

Венецианская биеннале — прекрасный повод сделать выставку и показать ее множеству специалистов, приезжающих побродить от Джардини до Риальто и посмотреть на искусство со всего света. Всегда пользуется случаем и собирает во время биеннале интернациональные проекты итальянский Университет Ca` Foscari. В этот раз группа кураторов, среди которых директор центра по изучению русского искусства CSAR Сильвия Бурини, представила в выставочном зале Ca` Foscari Zattero экспозицию, посвященную медиаискусству, ID. ART:TECH. В составе помимо Алексеевой и Раннева Елена Губанова, Иван Говорков, Анна Франц, Петр Белый, Наталья Лях, Александр Теребенин — все из Санкт-Петербурга, где, похоже, нет недостатка и в искусстве новых технологий. Впрочем, чтобы убедиться в этом, необязательно ездить в Венецию — совместные работы художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева, представленные в Ca` Foscari Zattero, уже хорошо знают в российской столице. На счету Алексеевой выставки в Базеле, Лондоне, Париже, Берлине и с десяток персональных проектов, но Марина уверена: продвижение по-прежнему происходит через Москву. Художники сегодня легко «заходят» в театр, а художники-сценографы покушаются на новые смыслы и выставочные площадки. Но союз художника и композитора, такой как у Марины Алексеевой и Владимира Раннева, позволяет создавать саунд-арт объекты и инсталляции, смешивая образы и звуки, идеи и настроения. «Я пытаюсь соединить много в чем-то одном: цифру и аналог, движения и звуки, вертикаль и горизонталь, глубину и высоту… Словом, чтобы все происходило одновременно — как в жизни и бывает»,— рассказывает Алексеева.

Грачев и Комаров

Художник Алексей Грачев Художник Сергей Комаров

Художники-программисты из Санкт-Петербурга Сергей Комаров и Алексей Грачев давно сотрудничают с Cyland MediaArt Lab и создают экспериментальные арт-проекты широкого спектра: от саунд-арта до кинетических световых скульптур. На выставке ID. ART:TECH в Ca` Foscari Zattere их сетевая инсталляция Exaltation не простаивает ни секунды. Выглядит все так: вы снимаетесь на камеру смартфона (или просто проводите перед камерой рукой либо любым предметом), а через секунды изображение попадает на экран и начинает постепенно удаляться и множиться, зацикливаясь в череду удаляющихся повторов. Результаты этого опыта появляются в профиле @tjhfsythwreg в Instagram — так раскрываются возможности социальных сетей как объекта не только пристрастия, но и нового медиума современного искусства. Продолжая тему искусства: на выставке ID. ART:TECH наряду с медиаэкспериментами и графикой художников из Великобритании, Бельгии, Франции, США, Норвегии и Италии представлены работы наших мастеров — Эрика Булатова, ушедшего в 2013-м Олега Васильева, Андрея Бартенева и многих других. Выставка открыта до 28 июня.

Марина Федоровская