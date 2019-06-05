Время собирать марки

Как в Петербурге обстоят дела с модой? За кем тут стоит следить кроме бессменной Татьяны Парфеновой? «Стиль. Санкт-Петербург» составил гид по самым ярким брендам, из которого следует: моды и хороших марок на любой вкус в культурной столице предостаточно — и мужских, и женских, и унисекс.

House of Leo

Леонид Алексеев в российской моде не то что не новичок, а практически ветеран — собственную именную марку leonid alexeev он открыл еще в начале нулевых. Просуществовала она десять лет, а после ее закрытия дизайнер совершил самый неожиданный карьерный ход из всех возможных: начал работать с Министерством обороны и выпустил нашумевшую коллекцию под брендом «Армия России». В 2019 году вернулся наконец в большую моду. Первую коллекцию House of Leo, новой марки Алексеева, показали в апреле.

Модный показ марки House of Leo Фото: House of Leo

Источник вдохновения дизайнер нашел в отцовском шкафу: на взрослый гардероб он смотрит глазами ребенка, которому все вокруг кажутся прекрасными и сильными великанами, а мысль о том, что когда-то таким станет и он сам, кажется еще далекой и невозможной. Плечистые пиджаки, свободные костюмы, широкие брюки стали на подиуме не просто предметами одежды, а напоминаниями о мечтах прошлого, но выглядели при этом абсолютно современно. И если у западных дизайнеров поэтичность и хрупкость в мужской одежде давно стали общим местом, то в России лучше Алексеева никто работать с ними пока не умеет.

My812

Лукбук марки одежды My812 Фото:My812 Лукбук марки одежды My812 Фото:My812 Лукбук марки одежды My812 Фото:My812 Лукбук марки одежды My812 Фото:My812

Чувственные, нежные, слегка театральные, но очень деликатные — продолжать ряд ласковых эпитетов, описывая My812, можно долго. Лучше всего создательнице марки Альбине Зуевой удаются невесомые легкие платья — и их в коллекциях всегда много. Но не только платьями принцесс интересен этот петербургский бренд: на контрасте с подчеркнуто женственными вещами играют каждый сезон плащи и костюмы строгих и четких форм. Впрочем, и они также похожи на наряды для девушек из какого-то не снятого еще французского фильма, героиней которого каждой хотелось бы стать.

Vatnique

Куртка бренда Vatnique Фото: Vatnique

Название Vatnique не обманывает: бренд действительно выпускает стеганые куртки — и ничего, кроме них. Да и модель в ассортименте всего одна, хотя представлена в разных цветах. Зато уж к ее разработке создатели, Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин, подошли со всей тщательностью. Девиз Vatnique — Sustainable.Genderless.Ironic, и каждое слово в нем не пустой звук. Сидят куртки одинаково хорошо и на мужчинах, и на женщинах, а шьются из стоковых тканей. С иронией у марки тоже все в порядке — собственно, уже само ее появление вполне в духе ироничного модного постмодернизма.

Saint-Tokyo

Лукбук марки одежды Saint-Tokyo Фото:Saint-Tokyo Лукбук марки одежды Saint-Tokyo Фото:Saint-Tokyo Лукбук марки одежды Saint-Tokyo Фото:Saint-Tokyo

Название Saint-Tokyo сложилось из двух любимых городов основателя марки Юрия Питенина — это, легко догадаться, Санкт-Петербург и Токио. В первом Питенин учился, во втором, по рассказам, провел большую часть юности, и японский стиль оказал серьезное влияние на его собственный. Заметно это было в основном в ранних коллекциях — сейчас стиль Saint-Tokyo существенно изменился. Хотя любовь к асимметрии, графичности и элементам уличного стиля осталась неизменной.

Shumov

Лукбук марки одежды Artem Shumov Фото:Artem Shumov Лукбук марки одежды Artem Shumov Фото:Artem Shumov Лукбук марки одежды Artem Shumov Фото:Artem Shumov

На открытие собственной марки Артема Шумова вдохновил, увидев его эскизы к мужским коллекциям, Том Браун — к тому моменту Шумов уже успел поработать с главными звездами российской моды: от Вики Газинской до Татьяны Парфеновой. Самостоятельное плавание тоже удалось: стиль Артема с его любовью к минимализму в силуэтах и геометрии в цвете очень узнаваем. Весенне-летняя коллекция петербуржца посвящена молодому человеку, вступающему во взрослый мир: если вы искали идеальный костюм с шортами и запоминающийся легкий тренч, у вас есть все шансы найти подходящее здесь.

SHU

Одежда марки SHU Фото:SHU Одежда марки SHU Фото:SHU

Среди петербургских дизайнеров особенно много тех, кто специализируется на одежде функциональной, защитной и верхней — климат накладывает отпечаток на творческий подход. Как покупатели можем этому только порадоваться: когда живешь в России — зима всегда близко, и куртка, которая от нее спасет, лишней быть не может. Технологичная верхняя одежда — главная специализация и марки SHU. Благодаря использованию мембранных тканей их курткам и паркам не страшны дожди, а утеплитель прекрасно работает до –20°C. Особое внимание стоит обратить на вещи, которые от температурных перепадов в буквальном смысле слова меняют цвет: на холоде темнеют, а в тепле «расцветают».

Bats

Лукбук марки одежды Bats Фото:Bats Лукбук марки одежды Bats Фото:Bats Лукбук марки одежды Bats Фото:Bats

Кожаная куртка — из тех вещей, которым не страшно непостоянство моды. Тренды приходят и уходят, а традиционный набор косуха + голубые джинсы + белая футболка + темные очки остается — должно же в быстро меняющемся мире быть хотя бы что-то постоянное! Идеально в эту формулу вписываются кожаные куртки Bats — с них в 2015 году и начиналась история петербургской марки. Сейчас дизайнер Мария Калашникова выпускает и другие вещи: от тренчей и юбок до челси. Но именно мотокуртки разных цветов и фасонов остаются главными звездами всех ее коллекций.

M_U_R

Лукбук марки одежды M_U_R Фото:M_U_R Лукбук марки одежды M_U_R Фото:M_U_R Лукбук марки одежды M_U_R Фото:M_U_R

За бесспорно женственными, но яркими и задорными вещами отправляемся к марке M_U_R. Прозрачные нежные блузы в последней коллекции Анны Дружининой соседствуют с вязаными жилетами в красных 3D-цветах, ситцевые платья в цветочек, как у мамы,— с купальными шапочками «на выход». Красиво? Да! Чудаковато? Пожалуй, немного. Навел Дружинину на такие решения русский национальный костюм. Прямее всего намекают на это аксессуары: яркие косынки и сумочки-туески, созданные (совместно с дизайнером Александром Каныгиным) из переработанного картона — адепты осознанной моды, обратите внимание.

Natali Leskova

Лукбук марки одежды Natali Leskova Фото:Natali Leskova Лукбук марки одежды Natali Leskova Фото:Natali Leskova Лукбук марки одежды Natali Leskova Фото:Natali Leskova

Дизайнер Наталья Лескова, переехав в Петербург, так полюбила город, что назначила его своей главной музой. Выражается эта любовь прямо и без сложных метафор: вещи марки каждый сезон украшают принты с петербургскими достопримечательностями и видами. Дворцы и соборы, набережные и нарядные фасады, элементы барельефов и даже небо над Петербургом — в ход идет все. А в весенне-летней коллекции 2019 года дизайнер объединила традиционные снимки — на этот раз с особняком Демидова в главной роли — с собственной живописью. И расписные плащи и платья, пожалуй, даже затмили «пейзажные» вещи.

Osome2some

Лукбук марки одежды osome2some Фото:osome2some Лукбук марки одежды osome2some Фото:osome2some Лукбук марки одежды osome2some Фото:osome2some

Петербургскую марку osome2some по всей России знают давно. Именно к Анне Андреенко и Наталье Бузаковой идут за пальто, которых в ассортименте великое множество, и все одинаково хороши. Минималистичные классические, романтические с лентами и воланами, модные, с могучими плечами в духе power dressing 1980-х и 1990-х — это тот редкий случай, когда фраза «на любой вкус» вовсе не кажется преувеличением. Радует всегда и выбор цветов. Одними пальто дело, конечно, не ограничивается — бренд выпускает полную линейку одежды: здесь без проблем можно подобрать и идеальный брючный костюм, и нескучное платье.

Вера Рейнер