На своем поле

Современный деловой мир стал пространством для постоянного взаимодействия: благодаря мессенджерам и соцсетям человек всегда на связи. Однако, несмотря на оперативность, электронные средства коммуникации всегда проигрывают личному общению как способу выстраивания отношений. Поэтому игра в гольф — трех-четырехчасовое приключение на гринах, фервеях и прочих бункерах — по-прежнему считается одним из лучших форматов построения и укрепления деловых связей.

Вот почему в преддверии ПМЭФ появилась новая площадка для коммуникаций на высшем уровне — проект MillCreek.

Это клуб для делового общения предпринимателей, инвесторов, политиков, людей культуры и искусства, ученых, спортсменов, общественных деятелей. Чтобы стать достойным клубом в самом широком смысле слова, структурой, которая будет интересна не только нашему, но и западному истеблишменту, MillCreek организовал всю необходимую инфраструктуру для проведения на площадке деловых переговоров, международных встреч, выставочных и общественных мероприятий. И именно поэтому в проект был органично интегрирован гольф — не только игра, но и самый популярный формат общения «без галстуков» у политиков и бизнесменов во всем мире.

Гольф-комплекс MillCreek Фото: MillCreek

Свежепостроенный комплекс MillCreek (площадь — 280 га) расположен под Петербургом — в городе Всеволожске Ленинградской области. Помимо обширной системы искусственных озер здесь появилось 18-луночное гольф-поле, выполненное в классической шотландской стилистике. На небольшом мысе возведен клубный дом, рядом — гольф-академия, площадка с тренировочными лунками для отработки ударов. По стилистике весь проект созвучен классическим городским ансамблям Санкт-Петербурга.

В MillCreek взяли за образец лучшие мировые практики и возвели на территории комплекса просторные резиденции, в которых имеется все необходимое как для комфортного проживания гостей, так и для ведения самых серьезных деловых переговоров. Резиденции можно не только снять на несколько дней, но и взять в долгосрочную аренду.

О высоком уровне гольф-поля говорит тот факт, что для его проектирования привлекалось британское архитектурное бюро European Golf Design — лидер в проектировании полей для гольфа, компания, входящая в ведущие рейтинги: топ-20 в Европе и топ-100 в мире. Спроектировал поле во Всеволожске Росс Макмюррей. В его портфеле известные проекты: от небольших клубов до поля Twenty Ten в Уэльсе, где в 2010 году проводился Кубок Райдера — один из самых престижных командных турниров в мире. В общей сложности в Европе у Росса Макмюррея реализовано несколько десятков успешных проектов, а в 2018 году Росс был избран президентом Европейской ассоциации архитекторов гольф-полей.

На MillСreek впервые в мире была применена технология с говорящим названием «Калейдоскопгольф», запатентованная в 2016 году: построенные по принципу калейдоскопа лунки позволяют ежедневно менять маршруты и каждый раз получать новые и непредсказуемые варианты для игры. Благодаря такой конструктивной особенности можно решить сразу несколько задач: удешевить экономику проекта, поспособствовать развитию спорта, туризма и девелопмента. А еще — и это, пожалуй, главное — такой «Калейдоскоп» дает возможность строить полноценные гольф-поля на сравнительно небольших участках.

Гольф-комплекс MillCreek Фото: MillCreek

Тем, кто пока не стал фанатом аристократической игры, тоже есть чем развлечься на территории клуба. На площади 3,5 га расположились терраса, бассейны с подогревом, ресторан, фуд-корт. Гости могут разнообразить отдых у озера водными и пляжными видами спорта: виндсерфинг, кайтсерфинг, пляжные волейбол и футбол, катание на катамаране или вейкборде. Впрочем, отдыхом дело тут не ограничивается: инфраструктура проекта позволяет проводить у воды официальные деловые мероприятия самого высокого класса. Четыре береговые линии площадью 2 га предназначены для установки просторных шатров и внушительных сцен вместимостью более 1 тыс. человек. Из шатров открывается панорамный вид на озера, гольф-поля и пляжный клуб.

Александр Пигарев