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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Сегодня день рождения у художественного руководителя Государственного академического театра классического балета, хореографа Наталии Касаткиной

Ее поздравляет генеральный директор—художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман:

— Дорогая Наталия Дмитриевна! Поздравляю Вас с нашим общим праздником — Вашим днем рождения! Вы олицетворение редчайшего соединения невероятного таланта и человеческой теплоты, чуткости, надежности и молодости! Вы создатель театра классического балета, который современный и живой! Вы подарили не только жизнь многим шедеврам классиков XX века, но и воспитали целую плеяду звезд, которыми гордится Россия! Я желаю Вам здоровья и чтобы в жизни меньше было фуэте и больше гранд-батманов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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