Внутри человека-«комбината»

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает об игре HOMO Machina, в которой можно изнутри посмотреть, как действует человеческий организм.

Об устройстве человеческого тела я узнал лет в десять из книги Кэрол Доннер. Она выдумала понятную детям историю про брата с сестрой, которые уменьшились и путешествовали по органам и частям тела. Более того, она сама ее проиллюстрировала. За восемь десятилетий до Доннер немецкий врач Фриц Кан первым изобразил анатомию с помощью художественных метафор. Правда, он показал организм человека как большой завод или фабрику, с механизмами, станками и приборами, поддерживающими жизнь. Кан был уверен, что людям свойственно отличное визуальное восприятие, поэтому использовал такой прием.

Позже его монографию на 350 страниц признали одной из важных частей основ современной информационной графики, а к последнему юбилею ученого опубликовали книгу, открыли выставку и выпустили мобильное приложение HOMO Machina, которое я сразу порекомендую всем владельцем iOS-устройств.

Французская студия разработчиков ARTE Experience взяла за основу иллюстрации Фрица Кана и показала, как работает такой человек-«комбинат» в обычной жизни, и что с ним происходит, когда он выпадает из рутины в нестандартные жизненные обстоятельства. Как и на картинках немецкого художника, справляться с возникающими потребностями тела будут маленькие человечки, работающие на этой «фабрике». В каждой из новых сцен пользователю надо будет управлять процессами, чтобы наладить исправную деятельность организма. И французы не были бы французами, если бы не придумали романтическую историю.

Процесс игры очень увлекательный. Картинка в стилистике 20-х годов прошлого столетия дополнена шикарной музыкой, поэтому еще одна, более настойчивая, рекомендация — использовать наушники с максимально доступным качеством звучания. Разработчики перевели игру на русский язык, но из-за выбора шрифта местами слова выглядят ужасно на фоне общей дизайнерской стерильности. Поэтому советую обойтись иностранным вариантом, тем более что почти все понятно без слов. Стоимость этого, не побоюсь сказать, художественного произведения — 229 руб.