Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о сервисе быстрого медицинского обслуживания.

Начать дело в самой сложной и непопулярной сфере — все равно что влезть в тесную обувь. Но при положительном исходе такой бизнес может быть оценен в крупную сумму. Понадобится лишь особая технология или уловка для равновесия и стабильности на старте.

В 2007 году невролог Оливер Карраз представил на конференции TechCrunch необычный онлайн-сервис. Он напоминал гибрид соцсети LinkedIn с вызовом такси или доставкой пиццы на дом. Суть заключалась в том, что любой американец со страховкой мог найти на сервисе ZocDoc врача поблизости. Таким образом Оливер со своим партнером Ником Ганджу поставил точку в вопросах быстрого медицинского обслуживания. В компанию незамедлительно вложился фонд основателя Amazon Khosla Ventures, а затем Founders Fund. К 2012 году инвестиции составили $95 млн.

Финансовые результаты

По данным сайта Crunchbase, в компанию вложилось 13 инвесторов. Суммарные инвестиции составили $223 млн. И это несмотря на то, что многие инвесторы сервиса заявляют о непростой специфике бизнеса. Надо признать, что не многие готовы вкладывать в медицину миллионы. Компания пользуется большим спросом. За счет дополнительных инвестиций ZocDoc пытается поднять себе цену на рынке с определенными целями для возможной продажи. Оливер Карраз и его партнер нашли свою нишу. В качестве рекламной приманки они использовали публичную конференцию, на которой их заметил крупнейший фонд. В результате компанию, по данным Forbes, оценивают почти в $2 млрд. Количество посетителей растет каждый год, а сам стартап постепенно перерос в доходный бизнес с оборотом свыше $100 млн.