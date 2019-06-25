«Еще в период бета-тестирования число пользователей постоянно росло»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о том, как развивался бизнес-мессенджер Стюарта Баттерфилда.

В 2014 году после закрытия фирмы Glitch разработчик онлайн-игр Стюарт Баттерфилд оформил контракт с фондом Марка Адриссена. Чек на сумму $17 млн предназначался на развитие мессенджера Slack.

Ранее Стюарту совместно с группой дизайнеров удалось придумать игру Glitch, которой не суждено было стать популярной. Но Стюарта это не остановило, и готовый софт он использовал для нового проекта. Особенностью платформы Slack стала интеграция всех сообщений из других приложений для общения и работы, включая Dropbox, Google Docs и прочее. Еще в период бета-теста число пользователей постоянно росло. Ежедневно мессенджером пользуются 2,7 млн человек, 800 тыс. из них пользуются платной подпиской. Среди пользователей такие компании, как Dow Jones, The New York Times, Samsung, а также некоторые правительственные группы.

Высокие показатели не могли не вызывать интерес со стороны инвесторов. В том же году в компанию было вложено $120 млн. от Google Ventures и ряда других фондов. Через год венчурный фонд Юрия Мильнера DST Global вместе с группой других инвесторов вложили в компанию $160 млн. Еще через год пул инвесторов принял участие в очередном раунде инвестиций, они составили $200 млн.

Финансовые результаты

Доходы Slack за 2018 год выросли более чем на 80% — до $400 млн, однако операционные убытки составили $143 млн. Аудитория мессенджера на сегодняшний день насчитывает более 90 млн пользователей, из которых 100 тыс. являются платными.

Суммарный объем инвестиций превышает $1,4 млрд, включая раунд в $427 млн, полученные компанией в этом году от синдиката фондов Vision Fund японского холдинга SoftBank и Accel. В июне 2019 года Slack провел прямое размещение на Нью-Йоркской бирже, капитализация в первый день торгов превысила $23 млрд, а акции выросли более чем на 50%.