Виды с «крыши мира» В непальских Гималаях самой известной вершиной является Джомолунгма или по-европейски — Эверест. Сегодня стандартный маршрут на Эверест максимально благоустроен. Вершина стала ареной массового и специфического альпинизма, проводники и портеры заводят на Эверест людей с разным уровнем подготовки. Конечно, остаются перегрузки, дефицит кислорода, экстремально низкие температуры. Но на самом деле восьмитысячник в Непале не один, их восемь. А еще — множество менее знаменитых мест, где туристов гораздо меньше. Ростовчанин Валерий Решетниченко совершил одиночный поход в непальские Гималаи, чтобы поделиться с читателями „Ъ“ впечатлениями.