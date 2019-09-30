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Флажки шерпов с написанными на них молитвами.

Виды с «крыши мира»

В непальских Гималаях самой известной вершиной является Джомолунгма или по-европейски — Эверест. Сегодня стандартный маршрут на Эверест максимально благоустроен. Вершина стала ареной массового и специфического альпинизма, проводники и портеры заводят на Эверест людей с разным уровнем подготовки. Конечно, остаются перегрузки, дефицит кислорода, экстремально низкие температуры. Но на самом деле восьмитысячник в Непале не один, их восемь. А еще — множество менее знаменитых мест, где туристов гораздо меньше. Ростовчанин Валерий Решетниченко совершил одиночный поход в непальские Гималаи, чтобы поделиться с читателями „Ъ“ впечатлениями.

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