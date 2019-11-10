«Надеюсь на нее и уповаю»

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В 1917 году в этот день было принято постановление «О рабочей милиции». Пройдя через множество реорганизаций, милиция просуществовала до 2011 года, а затем в рамках реформы была преобразована в полицию. Изменения также затронули и форму сотрудников правоохранительных органов. Как менялось обмундирование правоохранителей в России с начала XX века — в фотогалерее “Ъ”.