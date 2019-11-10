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До октябрьской революции полицейские носили форму, утвержденную Александром III 15 марта 1884 года. Низшим чинам полиции (городовым) предписывалось носить темно-зеленый китель с оранжевой окантовкой и синие шаровары. Зимняя шинель была сшита из темно-серого сукна солдатского образца, шапка — из черной мерлушки с гербом, кокардой и металлическим номером. В январе 1889 года императорским указом был изменен цвет мундиров полиции Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы — они стали черными

«Надеюсь на нее и уповаю»

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10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В 1917 году в этот день было принято постановление «О рабочей милиции». Пройдя через множество реорганизаций, милиция просуществовала до 2011 года, а затем в рамках реформы была преобразована в полицию. Изменения также затронули и форму сотрудников правоохранительных органов. Как менялось обмундирование правоохранителей в России с начала XX века — в фотогалерее “Ъ”.


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