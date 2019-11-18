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Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года, вскоре после рождения его семья переехала в Москву. Когда мальчику было пять лет, отец ушел из семьи и воспитанием будущего режиссера занимался отчим. После окончания школы Рязанов поступил на режиссерский факультет во ВГИК, в мастерскую Григория Козинцева. Так вспоминал Эльдар Рязанов о своем учителе: «Учил он нас своеобразно: жил в Ленинграде, а мы — в Москве. Он снимал фильмы и два раза в году с трудом выкраивал несколько дней. А перед тем как уехать, давал задания – что-то написать, снять или поставить. Когда приезжал снова, мы ему читали написанное. Все это он очень метко уничтожал одной-двумя фразами, зато сразу становилась ясна суть того, что мы натворили»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Где есть юмор — там есть и правда»

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18 ноября 1927 года родился кинорежиссер, драматург, сценарист и поэт Эльдар Рязанов. Дебютировав в большом кино «Карнавальной ночью» и «Девушкой без адреса», режиссер чуть было не стал главным советским комедиографом, но уступил эту нишу Леониду Гайдаю и переключился на фильмы в особом социально-ироническом жанре. Народный артист СССР и автор «Иронии судьбы», «Берегись автомобиля», «Служебного романа» и других картин — в фотогалерее “Ъ”.


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