«Где есть юмор — там есть и правда»

18 ноября 1927 года родился кинорежиссер, драматург, сценарист и поэт Эльдар Рязанов. Дебютировав в большом кино «Карнавальной ночью» и «Девушкой без адреса», режиссер чуть было не стал главным советским комедиографом, но уступил эту нишу Леониду Гайдаю и переключился на фильмы в особом социально-ироническом жанре. Народный артист СССР и автор «Иронии судьбы», «Берегись автомобиля», «Служебного романа» и других картин — в фотогалерее “Ъ”.