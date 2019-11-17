«Не понимаю, почему люди находят меня забавным»

17 ноября 1944 года родился американский актер, режиссер и продюсер Дэнни Де Вито. Он начал карьеру как парикмахер, а в 70-х попал в Голливуд и с тех пор сыграл более чем в 90 фильмах и сам снял 12 картин. Карьера Дэнни Де Вито от парикмахерской до вершин Голливуда — в фотогалерее “Ъ”.

Дэнни Де Вито родился 17 ноября 1944 года в городе Нептун, Нью-Джерси, США. Окончив школу, актер работал в парикмахерской своей сестры. Затем поступил в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке, по окончании учебы он отправился в Голливуд. В 1975 году впервые снялся в эпизодической роли в фильме Вуди Аллена «Бананы». За всю карьеру актер снялся более чем в 90 кинокартинах, снял 12 фильмов в качестве режиссера и открыл собственную кинокомпанию.