«Не понимаю, почему люди находят меня забавным»

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Дэнни Де Вито (настоящее имя Дэниел Микаели) родился 17 ноября 1944 года в городе Нептун, Нью-Джерси, США. Отца Де Вито беспокоил маленький рост сына, но врачи не нашли у мальчика никаких отклонений. Сам актер вспоминает, что было обидно всегда последним стоять на уроке физкультуры: «А каково бежать кросс, сначала обливаясь потом, а потом тащиться в самом хвосте. И это только потому, что короткие ноги не могут преодолевать такие расстояния»

Фото: Kevork Djansezian / AP

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17 ноября 1944 года родился американский актер, режиссер и продюсер Дэнни Де Вито. Он начал карьеру как парикмахер, а в 70-х попал в Голливуд и с тех пор сыграл более чем в 90 фильмах и сам снял 12 картин. Карьера Дэнни Де Вито от парикмахерской до вершин Голливуда — в фотогалерее “Ъ”.


Дэнни Де Вито родился 17 ноября 1944 года в городе Нептун, Нью-Джерси, США. Окончив школу, актер работал в парикмахерской своей сестры. Затем поступил в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке, по окончании учебы он отправился в Голливуд. В 1975 году впервые снялся в эпизодической роли в фильме Вуди Аллена «Бананы». За всю карьеру актер снялся более чем в 90 кинокартинах, снял 12 фильмов в качестве режиссера и открыл собственную кинокомпанию.

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