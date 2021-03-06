«Я не ношу шляпы, чтобы ни перед кем ее не снимать»

6 марта 1927 года родился колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес. Жизненный и творческий путь одного из последних литературных классиков XX века — в фотогалерее “Ъ”.
6 марта 1927 года родился колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес. Жизненный и творческий путь одного из последних литературных классиков XX века — в фотогалерее “Ъ”.
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