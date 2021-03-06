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Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Габо» Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в колумбийском городе Аракатака. Будущего писателя воспитывали бабушка и дед по материнской линии, которые и познакомили его с преданиями, фольклором и народным языком, нашедшими отражение в дальнейшем творчестве Маркеса

Фото: Reuters

«Я не ношу шляпы, чтобы ни перед кем ее не снимать»

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6 марта 1927 года родился колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес. Жизненный и творческий путь одного из последних литературных классиков XX века — в фотогалерее “Ъ”.


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