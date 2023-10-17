Нобелевские лауреаты из СССР и России

65 лет назад, в октябре 1958 года, Нобелевскую премию по литературе получил советский поэт и писатель Борис Пастернак. Его наградили «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и за продолжение традиций великого русского эпоса». Спустя 20 лет премия по физике была присуждена Петру Капице «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур». За что выходцы из России получали Нобелевские премии — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1904 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена физиологу, создателю науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения, основателю крупнейшей российской физиологической школы Ивану Павлову «за работу по физиологии пищеварения» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек» 1908 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена русскому и французскому биологу Илье Мечникову. Основатель научной геронтологии и создатель фагоцитарной теории иммунитета, он получил награду «за труды по иммунитету» Фото: ТАСС 1933 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Ивану Бунину «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». В своей речи на церемонии награждения Бунин отметил смелость шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту (поэт эмигрировал во Францию в 1920 году) Фото: ТАСС 1956 год. Нобелевская премия по химии присуждена советскому ученому Николаю Семенову «за исследования в области механизма химических реакций» Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 1958 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советским ученым Павлу Черенкову, Игорю Тамму и Илье Франку (на фото) за открытие и истолкование эффекта Черенкова (свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде) Фото: Анатолий Морковкин и Юрий Туманов / ТАСС 1962 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советскому физику теоретику и основателю научной школы Льву Ландау «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия» Фото: Валерий Генде-Роте / ТАСС 1964 год. Нобелевская премия по физике присуждена советским ученым Николаю Басову (слева) и Александру Прохорову «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе» Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 1958 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Борису Пастернаку «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Пастернак был вынужден отказаться от премии под угрозой высылки из страны, и шведская академия вручила диплом и медаль его сыну лишь в 1989 году Фото: AP / Harold K. Milks 1965 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Михаилу Шолохову «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». В своей речи во время церемонии награждения Шолохов сказал, что его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев» Фото: ТАСС 1970 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю, публицисту и поэту Александру Солженицину «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Советское правительство сочло решение Нобелевского комитета «политически враждебным», и Солженицын, боясь, что не сможет вернуться на родину, награду принял, однако на церемонии награждения не присутствовал Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 1975 год. Нобелевская премия по экономике присуждена советскому ученому Леониду Конторовичу «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов» Фото: Валентин Черединцев / ТАСС 1975 год. Нобелевская премия мира присуждена советскому физику и одному из создателей первой советской водородной бомбы, а впоследствии диссиденту и правозащитнику Андрею Сахарову «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства» Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов / купить фото 1978 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому ученому Петру Капице «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур» (главным образом, за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, а также за авторство термина «сверхтекучесть») Фото: Олег Кузьмин / ТАСС 1987 год. Нобелевская премия по литературе присуждена поэту Иосифу Бродскому «за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью». Пятнадцатью годами ранее — в 1972 году — Бродский был вынужден эмигрировать из СССР и жил в США Фото: AP / Borje Thuresson 1990 год. Нобелевская премия мира присуждена президенту СССР Михаилу Горбачеву со следующей формулировкой: «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества» Фото: архив "Огонек" 2000 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому и российскому физику Жоресу Алферову «за разработки в полупроводниковой технике» (ученый разработал полупроводниковые гетероструктуры и создал быстрые опто- и микроэлектронные компоненты) Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото 2003 год. Нобелевская премия по физике присуждена российским физикам Алексею Абрикосову и Виталию Гинзбургу (на фото) «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3» Фото: ТАСС 2010 год. Нобелевская премия в области физики присуждена российскому и британскому физику Константину Новоселову «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена» Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото 2010 год. Нобелевская премия по физике была присуждена Александру Гейму «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена». Он родился и получил степень кандидата наук в СССР, но в 1990 году покинул страну и уехал жить и работать в Великобританию Фото: Henrik Montgomery / Scanpix / Reuters 2021 год. Нобелевская премия мира была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в России иностранным агентом) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото 2022 год. Одним из лауреатов Нобелевской премии мира стал российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован). Награду за организацию получал правозащитник Ян Рачинский Фото: Rodrigo Freitas / NTB / Reuters 2023 год. Нобелевская премия по химии была присуждена Алексею Екимову «за открытие и синтез квантовых точек». С 1999 года он работает в США Фото: Steffen Trumpf / picture alliance / Getty Images Следующая фотография 1 / 22 1904 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена физиологу, создателю науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения, основателю крупнейшей российской физиологической школы Ивану Павлову «за работу по физиологии пищеварения» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек» 1908 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена русскому и французскому биологу Илье Мечникову. Основатель научной геронтологии и создатель фагоцитарной теории иммунитета, он получил награду «за труды по иммунитету» Фото: ТАСС 1933 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Ивану Бунину «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». В своей речи на церемонии награждения Бунин отметил смелость шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту (поэт эмигрировал во Францию в 1920 году) Фото: ТАСС 1956 год. Нобелевская премия по химии присуждена советскому ученому Николаю Семенову «за исследования в области механизма химических реакций» Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 1958 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советским ученым Павлу Черенкову, Игорю Тамму и Илье Франку (на фото) за открытие и истолкование эффекта Черенкова (свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде) Фото: Анатолий Морковкин и Юрий Туманов / ТАСС 1962 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советскому физику теоретику и основателю научной школы Льву Ландау «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия» Фото: Валерий Генде-Роте / ТАСС 1964 год. Нобелевская премия по физике присуждена советским ученым Николаю Басову (слева) и Александру Прохорову «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе» Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 1958 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Борису Пастернаку «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Пастернак был вынужден отказаться от премии под угрозой высылки из страны, и шведская академия вручила диплом и медаль его сыну лишь в 1989 году Фото: AP / Harold K. Milks 1965 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Михаилу Шолохову «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». В своей речи во время церемонии награждения Шолохов сказал, что его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев» Фото: ТАСС 1970 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю, публицисту и поэту Александру Солженицину «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Советское правительство сочло решение Нобелевского комитета «политически враждебным», и Солженицын, боясь, что не сможет вернуться на родину, награду принял, однако на церемонии награждения не присутствовал Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 1975 год. Нобелевская премия по экономике присуждена советскому ученому Леониду Конторовичу «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов» Фото: Валентин Черединцев / ТАСС 1975 год. Нобелевская премия мира присуждена советскому физику и одному из создателей первой советской водородной бомбы, а впоследствии диссиденту и правозащитнику Андрею Сахарову «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства» Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов / купить фото 1978 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому ученому Петру Капице «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур» (главным образом, за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, а также за авторство термина «сверхтекучесть») Фото: Олег Кузьмин / ТАСС 1987 год. Нобелевская премия по литературе присуждена поэту Иосифу Бродскому «за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью». Пятнадцатью годами ранее — в 1972 году — Бродский был вынужден эмигрировать из СССР и жил в США Фото: AP / Borje Thuresson 1990 год. Нобелевская премия мира присуждена президенту СССР Михаилу Горбачеву со следующей формулировкой: «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества» Фото: архив "Огонек" 2000 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому и российскому физику Жоресу Алферову «за разработки в полупроводниковой технике» (ученый разработал полупроводниковые гетероструктуры и создал быстрые опто- и микроэлектронные компоненты) Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото 2003 год. Нобелевская премия по физике присуждена российским физикам Алексею Абрикосову и Виталию Гинзбургу (на фото) «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3» Фото: ТАСС 2010 год. Нобелевская премия в области физики присуждена российскому и британскому физику Константину Новоселову «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена» Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото 2010 год. Нобелевская премия по физике была присуждена Александру Гейму «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена». Он родился и получил степень кандидата наук в СССР, но в 1990 году покинул страну и уехал жить и работать в Великобританию Фото: Henrik Montgomery / Scanpix / Reuters 2021 год. Нобелевская премия мира была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в России иностранным агентом) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото 2022 год. Одним из лауреатов Нобелевской премии мира стал российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован). Награду за организацию получал правозащитник Ян Рачинский Фото: Rodrigo Freitas / NTB / Reuters 2023 год. Нобелевская премия по химии была присуждена Алексею Екимову «за открытие и синтез квантовых точек». С 1999 года он работает в США Фото: Steffen Trumpf / picture alliance / Getty Images