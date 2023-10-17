Нобелевские лауреаты из СССР и России
Кто получал награды Шведской королевской академии наук
65 лет назад, в октябре 1958 года, Нобелевскую премию по литературе получил советский поэт и писатель Борис Пастернак. Его наградили «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и за продолжение традиций великого русского эпоса». Спустя 20 лет премия по физике была присуждена Петру Капице «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур». За что выходцы из России получали Нобелевские премии — в фотогалерее «Ъ».
1 / 22