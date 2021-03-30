Белорусы сводят счеты в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургские районные суды отказались выдворять из страны граждан Белоруссии Егора Мякинникова и Павла Штанько, которые ранее были арестованы из-за съемки видеоролика в поддержку протестов на родине. За нарушение режима пребывания в РФ им были назначены штрафы. Попутно в ходе процесса выяснилось, что российские полицейские задержали белорусских оппозиционеров по сигналу их же соотечественника из Витебской области.

Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга 29 марта отказал МВД в удовлетворении требования о депортации гражданина Белоруссии Павла Штанько. Ранее он отбыл пять суток административного ареста в связи с акцией в поддержку протестующих против режима Александра Лукашенко. На выходе из спецприемника господина Штанько вновь задержали полицейские — и вменили нарушение правил пребывания в России. В полиции заявили, что он не встал на миграционный учет.

«Формально нарушение есть. Он вставал на миграционный учет, но вскоре по каким-то причинам учет был прекращен»,— подтвердила “Ъ” адвокат «Апологии протеста» Ольга Цейтлина.

Она напомнила, что Россия и Белоруссия образовывают союзное государство, а значит, их граждане имеют равные права на всей территории данного образования. «Правонарушение выявлено за сентябрь 2020 года, это период пандемии, и указом президента России №274 сроки учета должны продлеваться автоматически. Решения о принудительном выдворении приниматься не могут,— сказала она.— Также мы говорили суду о ст. 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет пыток и бесчеловечного обращения.— “Ъ”). Ему опасно возвращаться на родину»,— рассказала “Ъ” госпожа Цейтлина. В итоге суд назначил Павлу Штанько 5 тыс. руб. штрафа.

Аналогичная ситуация произошла у другого задержанного белоруса Егора Мякинникова. В суде его защищал адвокат «Апологии протеста» Сергей Локтев. Он, в числе прочего, отметил, что выдворение его подзащитного будет нарушать ст. 8 Конвенции по правам человека — право на уважение частной и семейной жизни. Господин Мякинников проживает с супругой-россиянкой и платит ипотеку. В итоге его оштрафовали на такую же сумму.

Как стало известно в ходе заседания, Егора Мякинникова, Павла Штанько и еще трех граждан Белоруссии задержали из-за сообщения некоего Александра Ковалева (имеется в распоряжении.— “Ъ”), проживающего в Витебской области.

Он попросил правоохранительные органы Санкт-Петербурга дать оценку публичному мероприятию «у подводной лодки в Петербурге под оккупационной бело-красно-белой символикой».

Как пояснила “Ъ” Ольга Цейтлина, это была не «акция» в общепринятом смысле: «Они никого не звали и не агитировали участвовать». Это была запись видеоролика в поддержку белорусов, выступающих против режима Александра Лукашенко. Четверым участникам съемок дали от двух до семи суток. Член белорусского землячества Владимир Драгун, вообще не участвовавший в записи, получил 23 марта девять суток. После этого господин Драгун объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.

В письме своим товарищам (имеется в распоряжении “Ъ”) он написал, что не прекратит голодать, так как считает это единственной возможной формой протеста в условиях, в которых он оказался. Арестованному даже вызывали врача, так как у него упало давление. Сейчас, сообщила госпожа Цейтлина, он чувствует себя нормально. В письме господин Драгун призвал товарищей помочь уплатить штрафы тем, кому они были выписаны. «Один за всех и все за одного. Жыве Беларусь»,— завершил он свое послание.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург