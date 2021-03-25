Корреспондента “Ъ” отпустили из РУВД в Минске

Задержанного при освещении акций протеста в Минске корреспондента “Ъ” Кирилла Кривошеева отпустили из РУВД «Октябрьское». Напомним, вместе с ним был задержан фотограф «Известий» Павел Волков, он также на свободе.

Сегодня, в так называемый День воли, белорусская оппозиция проводит по всей стране несогласованные протестные акции. 25 марта в стране отмечается годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», к 21:30 в Белоруссии были задержаны 118 человек, из них 68 — в Минске.

В столице в течение всего дня проходили локальные акции протеста. По городу ходят колонны демонстрантов с бело-красно-белыми флагами. Полиция задерживала протестующих. Telegram-канал Nexta сообщает, что задерживали «всех подряд», а не только активных участников протеста.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «В Белоруссии оттаяли протесты».