В Минске сигналивших в День Воли водителей лишили прав

В Белоруссии с 1 марта 2021 года водители, необоснованно сигналящие на дорогах, могут быть оштрафованы или лишены прав, напомнила ГАИ Минска. На основании новых правил Госавтоинспекция уже вынесла решения о наказании водителей, сигналивших 25 марта, в День воли.

«Согласно ПДД звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения ДТП <…> В отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях <…> В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Сколько конкретно человек лишили прав, ГАИ Минска не уточнила. За необоснованный сигнал на дорогах города предусмотрен штраф «до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения».

День воли — это неофициальный праздник, посвященный установлению независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. В этом году в День Воли оппозиционно настроенным белорусам предложили проводить «безопасные акции» вроде небольших флешмобов, синхронных автомобильных гудков в 18:30 и фейерверка в 21:00. Акции закончились задержаниями. По данным МВД, по всей стране было задержано более 200 человек.

О возобновлении протестов в Белоруссии — в материале “Ъ” «На весне как на весне».