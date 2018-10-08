Подробно Тема (обновлено: 17.06.2019)

«Огонек» представляет рубрику о самых передовых достижениях физики, которые могут изменить наш мир уже завтра. Рубрика «Физически это возможно» стала продолжением серии интервью с ведущими российскими математиками «Математические прогулки». В новой рубрике в течение года будут выходить интервью с ключевыми российскими физиками, теоретиками и экспериментаторами, которые объяснят, чем занимаются, и расскажут все, что не секретно. Интервью дополняют видеоролики с самыми яркими фрагментами и поясняющей инфографикой, которые специально для этого проекта «Огонька» готовят специалисты «Сколтеха».