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02 июля, вторник
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Уфа. Башкортостан
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17:37
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год
15:43
Глава Октябрьского района Уфы, с которым отказался работать Радий Хабиров, подал в отставку
14:42
70% выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в Башкирии, выбрали вузы за пределами региона
11:28
Ульфату Мустафину намекнули на необходимость отставки главы Октябрьского района Уфы
10:31
Радий Хабиров обязал подчиненных «разогнать» руководство фонда капремонта
10:04
Кремль не утвердил на должность прокурора Башкирии уроженца Татарстана Камиля Кашаева
09:51
«Салаватстекло» увеличило дивиденды на 33%
09:45
Владельцы маршрутных автобусов в Уфе подняли цены на проезд
09:14
Компания экс-губернатора Георгия Бооса предлагает Уфе концессию по модернизации уличного освещения
09:04
На банный рынок Уфы хочет выйти ижевская компания
08:22
В суд передано новое уголовное дело уфимского криминального авторитета Альберта Галимова
08:12
Роспотребнадзор потребовал от Сибайского ГОК расширить санитарно-защитную зону вокруг тлеющего карьера
07:49
Здание уфимского ЦУМ должно быть выставлено на продажу по требованию банка «Спурт»
01/07
Дмитрий Медведев поддержал идею создания ОЭЗ в Башкирии
01/07
На два вакантных мандата в Курултае Башкирии претендуют 12 кандидатов
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(обновлено: 02.07.2019)
«Первый трест». Пресс-релизы
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В Автоцентр Керг Уфа действуют выгоды на умный Volkswagen Tiguan!
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия