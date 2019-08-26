«День новосёла» или как жильцы литера 22 новоселье отмечали

Яркий праздник во дворе собственного дома, таким запомнится 25 августа 2019 теперь уже полноправным жителям 22 литера в жилом комплексе «Уфимский Кремль».

Счастливые новосёлы пришли на мероприятие семьями и в общей сложности день новосёла посетили более 200 человек!

В атмосфере праздника и добрососедства многие поделились с нами своими эмоциями:

Люция Шарафутдинова: Дом очень красивый и современный. Здорово, что мы будем здесь жить!

Венера Шигапова: Мы очень рады, что приобрели здесь квартиру! Сейчас начинаем ремонт и надеемся, что очень скоро переедем в свою новую квартиру!

Дилара Гаевая: Мы рады, что купили квартиру в «Уфимском Кремле». Здесь всё рядом, это то место, где можно культурно просвещаться просто выйдя на прогулку.

С первых минут праздника воцарилась теплая и дружеская обстановка, где будущие соседи получили возможность познакомиться, пообщаться и оценить друг друга с точки зрения юмора и веселья. Гости мероприятия с удовольствием фотографировались в уютной фотозоне, участвовали в розыгрышах от партнёров и угощались вкусным «Чайханским» пловом и чак-чаком.

Поздравить жильцов 22 литера пришёл генеральный директор строительной компании «Первый Трест» Тимур Гадеев: «Первый Трест» постарался максимально ускорить возможность вашего переезда, наши проектировщики прорабатывали каждое решение, чтобы вы жили в своих квартирах комфортно…

Кроме новоселья было и ещё одно радостное событие, которое мы не смогли обойти стороной. Среди новосёлов литера 22 уже есть первенец. Мы от всей души поздравляем семью Байгужиных, которые не только первыми получили ключи, но и стали первой семьёй в которой произошло пополнение после сдачи дома.

Гульфия и Вадим Байгужины: «Первый Трест» - надёжный застройщик, который строит качественное жильё. Получение ключей на 6 месяцев раньше срока было для нас приятной неожиданностью! Как только получили ключи сразу же ремонт начали, потом сходили в роддом за дочкой и уже доделали ремонт. Скоро переедем.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие новосёлы, будете любить этот дом также, как любим его мы. От лица группы компаний «Первый Трест» мы ещё раз благодарим вас всех за оказанное доверие и за то, что выбрали нашу компанию.

Если вы ещё не получили ключи от своей новой квартиры, мы приглашаем вас на осмотр квартиры и подписание акта приёма/передачи в удобное для вас время.

Задать интересующие вас вопросы и записаться на осмотр квартиры вы можете по телефону 8 (347) 200-8-200.