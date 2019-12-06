«Первый Трест» дарит паркинг или кладовку при покупке квартиры*

Парковки в Уфе - большая головная боль. Особенно от нехватки парковочных мест страдают жители старых дворов и центра столицы. Застройщик «Первый Трест» предлагает уфимцам решение этой проблемы, среди акций компании появилось очень выгодное предложение.

Действует эксклюзивное предложение для покупателей квартир в КИК «На Успенской» и ЖК «Уфимский Кремль» литер № 22. Приобретая 3-комнатную квартиру, покупатель получает кладовку в подарок или может получить паркинг всего за 30 % от стоимости. А при покупке 4-комнатной квартиры «Первый Трест» дарит паркинг!

Лучшее получает тот, кто умеет быстро принимать решения. Поэтому поспешите воспользоваться выгодным предложением, ведь свободных вариантов с каждым днём становится всё меньше!

Спецусловия действуют только до 31 декабря 2019, количество предложений ограничено! Подробная информация в офисах продаж «Первого Треста» по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и мобильный офис продаж в ТЦ «Мега».

Задать все уточняющие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

* Спецусловия действуют с 06.12.19 по 31.12.19

Застройщик: ООО «Трест № 7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: АО "ИФЖС". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Источник http://www.bashinform.ru/news/1388060-pervyy-trest-darit-parking-ili-kladovku-pri-pokupke-kvartiry/