ГК «Первый Трест» поздравляет всех с Днём строителя

В России каждое второе воскресение августа отмечается профессиональный праздник – День строителя.



«Это праздник не только рабочих на стройке, а всей отрасли. Ведь для того, чтобы вы жили в своей идеальной квартире, тысячи людей трудятся на протяжении нескольких лет. Возведение дома — это тяжелый и трудоемкий процесс, который начинается с идеи реализованной проектировщиками, архитекторами, дизайнерами, эргономистами и многими другими, а замыкают его отделочники. В преддверии этого прекрасного дня хочется подвести промежуточные итоги нашей работы и напомнить вам сколько всего мы успели за первое полугодие 2019 года» -Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании «Первый Трест».

С опережением сроков! Для того, чтобы будущие жильцы смогли переехать в свои новые уютные квартиры как можно раньше, первые три секции 22 литера в ЖК «Уфимский Кремль» ГК «Первый Трест» сдала на шесть месяцев раньше планируемого срока. А это значит, что очень скоро в жилом комплексе «Уфимский Кремль» станет на 579 счастливых семей больше. На сегодняшний день больше половины новосёлов уже получили ключи и начинают делать ремонт.

Клубный дом «Соты» вошёл в ТОП-10 лучших жилых комплексов страны! Вот уже второй год подряд жилые комплексы, строящиеся ГК «Первый Трест», получают признание на федеральном уровне. На этот раз высокого звания финалиста премии Urban Awards 2019 удостоился клубный дом «Соты». По итогам онлайн голосования членов жюри клубный дом «Соты» занял своё заслуженное место в десятке лидеров в номинации «Лучший региональный строящийся ЖК бизнес-класса». Он по праву может считаться одним из лучших жилых комплексов России.

Лидер инновационных технологий! В рамках престижного ежегодного конкурса «ЛИДЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ» и «Российской недели высоких технологий» ГК «Первый Трест» одержала победу в специальной номинации «Стекольная промышленность» и была удостоена диплома за применение инновационных технологий для изготовления стекла. «Вы спросите, как это? Всё очень просто! Находясь в постоянном развитии, мы оказываем влияние и на смежные отрасли. Эксклюзивные условия сотрудничества с партнёрами, позволяют нам не только контролировать качество производства материалов, используемых на наших объектах, но и разрабатывать материалы, уникальные по своим характеристикам. Стёкла, получившие столь высокую оценку, были созданы специально для проекта клубный дом «Соты» и уже сегодня жители и гости нашего города могут полюбоваться новой архитектурной звездой», – рассказала PR-менеджер ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская.

Активное строительство 6 объектов! На сегодняшний день ГК «Первый Трест» активно возводит сразу шесть объектов, два из которых планируется сдать в этом году. Для того, чтобы строительство не останавливалось ни на минуту, на объектах трудится около 1 400 человек ежедневно. Например, только в жилом комплексе «Биосфера» трудится 360 строителей, а именно:106 отделочников, 92 каменщика, 40 сантехников, 31 электрик, 22 фасадчика, 17 разнорабочих, 14 специалистов по металлоконструкциям, а также монолитчики, монтажеры-слаботочники, специалисты по вентиляции и наружным сетям, оконщики, кровельщики и установщики дверей. А это значит, что комплексы «Биосфера» и «Никольский» очень скоро будут готовы принять своих новых жильцов.

Уникальная услуга «День дольщика»! Занимая одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости Уфы, ГК «Первый Трест» ведёт политику информационной открытости перед покупателями и их сопровождения на всех этапах взаимодействия. Специально для того, чтобы покупатели могли познакомиться со своими квартирами, не дожидаясь получения ключей, в ГК «Первый Трест» существует прекрасная традиция: в каждом из возводимых жилых комплексов проводится «День дольщика». В этот день дольщики могут своими глазами увидеть процесс строительства и убедиться в качестве проделанных работ. Уже более 200 человек воспользовались этой услугой и остались очень довольны.

Вошли в ТОП-3 застройщиков Республики! По данным Единого Реестра Застройщиков, ГК «Первый Трест» занимает одну из лидирующих позиций на рынке республики и 69-е место по России. Текущий объём строительства – 279 274 кв. м.

«Честность, открытость, доверительные партнёрские отношения и первоклассный сервис – для нас не просто слова, а один из важнейших принципов работы», – заявляют в ГК «Первый Трест».

ГК «Первый Трест» поздравляет всех, кто работает в строительной отрасли, с профессиональным праздником и желает успешной реализации интересных проектов!

Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО "БИОСФЕРА". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: АО "ИФЖС". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1338571-gk-pervyy-trest-pozdravlyaet-vsekh-s-dnyem-stroitelya/