«Первый Трест» сообщил о снижении ипотечной ставки: теперь от 9,2% годовых

Дорогие друзья! Спешим сообщить вам радостную новость! Покупка собственной квартиры стала ещё доступнее!



Клиенты ГК «Первый Трест» могут оформить ипотеку по сниженной ставке от 9,2% годовых от одного из ключевых партнёров компании — банка ПАО ВТБ. Таким образом покупка собственной квартиры стала ещё доступнее.

По словам Игоря Моргачёва, руководителя ипотечного отдела ГК «Первый Трест», «это уникальная возможность для наших покупателей, которая позволит уменьшить сумму платежей по ипотеке или приобрести квартиру большей площади! Но стоит поторопиться, ведь предложение лимитировано, а время получения сниженной ставки ограничено. И выбор квартир в продаже с каждым днём становится всё меньше».

Специальные условия действуют на современные студии, практичные однокомнатные квартиры, функциональные двухкомнатные и просторные трёх- и четырёхкомнатные квартиры площадью от 27,6 кв. м. до 160,8 кв. м., в клубном доме «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», КИК «На Успенской», ЖК «Биосфера» и ЖК «Биосфера Высота».

«Покупая однокомнатную квартиру в ЖК „Биосфера Высота“ стоимостью 1919000 руб. по сниженной ипотечной ставке ваш платёж составит всего 9000 руб. в месяц[1]. Подписать ипотечный договор и договор на покупку квартиры вы можете в один день не выходя из нашего уютного офиса, ведь для вашего удобства представитель банка ВТБ находится у нас в офисе.» — рассказал Игорь Моргачёв.

Кроме банка ВТБ, все объекты ГК «Первый Трест» аккредитованы ещё в 16 крупнейших банках страны. Ипотечный брокер поможет вам подобрать оптимальные условия ипотечного кредита и собрать пакет необходимых документов.

Дополнительную информацию об условиях ипотеки, жилых комплексах, наличии квартир в продаже и их стоимости можно узнать у специалистов ГК «Первый Трест» по тел.: 8 (34-72) 22-01-11. И в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

Если вам нужно продать свою старую квартиру, ГК «Первый Трест» предоставляет эту услугу бесплатно по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

[1] Не является публичной офертой. Квартира №162 в жилом комплексе «Биосфера Высота», 10 этаж, площадь 27,63 кв. м., стоимость 1918903 руб., первоначальный взнос 50%, срок ипотеки 20 лет, ежемесячный платёж 9006,09 руб. Подробная информация в офисах продаж.