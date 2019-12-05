Николай Дроздов снова стал лицом рекламной кампании ГК «Первый Трест». Известный путешественник, который объездил весь земной шар, кто как не он знает цену домашнему уюту. Считая, что Новый год – семейный праздник, Николай Николаевич экспертно заявляет: «Лучший Новый год – дома!».

Декабрь – время предвкушения праздника, волшебства и подарков. Подарки бывают разные, но почему бы не задуматься о таком, как квартира? Пожалуй, это будет лучший подарок для вас и вашей семьи – купить квартиру до Нового года. Тем более что сейчас можно выгодно приобрести квартиру в новой очереди строительства в ЖК «Уфимский Кремль».

На сегодняшний день в секции Ж литера 22 представлен широкий выбор квартир от небольших студий до просторных 4-комнатных, площадью от 35,29 до 86,6 кв. м. Современные, продуманные и функциональные планировочные решения предусматривают несколько вариантов конфигурации и метража каждого типа квартир.

Покупка квартиры на этапе котлована это не только гарантия большого выбора планировочных решений, но и выгодная покупка. По нашей аналитике разница в стоимости квадратного метра на этапах котлована и ввода в эксплуатацию составляет до 30%. – Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Проект продуман до мелочей. Современные европейские фасады, высокие потолки от 2,7 м., большие колясочные и велосипедные, 3-хуровневый подземный паркинг, современные скоростные лифты, автономная котельная, просторный холл с дизайнерской отделкой и консьерж сервис сделают вашу жизнь в этом доме по настоящему комфортной.

Прямо на территории жилого комплекса «Уфимский Кремль» завершается строительство многофункционального центра KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR -магазины, косметология, салоны красоты, SPA-комплекс с настоящей русской печью и уникальной зоной хамама, и фитнес-центр нового поколения на 5 000 кв. м. с тремя бассейнами - всё это планируется к открытию в ближайшем будущем.

Ипотека, рассрочка, наличный расчёт, материнский капитал, жилищные сертификаты – вы можете использовать любой из перечисленных вариантов при покупке квартиры в литере 22, секция Ж.

Если для покупки квартиры мечты вы хотите использовать деньги от продажи старой недвижимости, воспользуйтесь нашей услугой Trade-in (Трейд Ин), и мы абсолютно бесплатно поможем вам с продажей вашей старой жилплощади.

Захотелось переехать в центр? Звоните 8 (347) 222-0-111 и менеджеры ГК «Первый Трест» с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Большим преимуществом жилого комплекса «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что вы можете увидеть проект не только на бумаге, но и лично пройтись по территории и оценить качество и уровень комфорта комплекса.

Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

Офис продаж вторичной недвижимости и Trade-in находится по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

Застройщик: ООО «Трест № 7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

источник http://www.bashinform.ru/news/1387420-startovali-prodazhi-novoy-ocheredi-stroitelstva-v-zhk-ufimskiy-kreml/